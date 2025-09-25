Harta roșie a Bucureștiului: Sectoarele lovite de nori toxici unde o boală s-a acutizat în septembrie: „Vorbim despre o agresiune chimică”

Norul de fum generat după incendiul extrem de violent izbucnit marți seara la depozitul Antrefrig, din Sectorul 2, a traversat, vreme de mai multe ore, întreg Bucureștiul. Totul vine la fix două săptămâni după incendiul puternic de la Grădina Zoologică din București, din Sectorul 1, care s-a manifestat cu flăcări deschise și degajări masive de fum, focul acoperind o zonă de 2.000 de metri pătrați.

Unii pacienți cu astm din cele două sectoare ale Capitalei au trecut, pe parcursul lunii, prin perioade de acutizare, din cauza poluării generate în urma incendiilor.

Medicul pneumolog Beatrice Mahler a explicat pentru Ziare.com care sunt consecințele celor două incendii masive din Capitală, din această lună.

„Persoanele cu boli cronice, în special cu astm, au avut nevoie de utilizarea suplimentară a inhalatorului, ceea ce era de așteptat. Dacă administrarea medicației cronice pentru pacienții cu boli respiratorii și cardiovasculare este făcută regulat, așa cum recomandă medicul, șansele ca aceste persoane să treacă printr-o acutizare în astfel de momente scad foarte mult. Totuși, există nevoia monitorizării stării de sănătate.

Vorbind de o agresiune chimică prin poluanții din aer, problema este că nu știm exact în ce substanțe s-au descompus sau s-au transformat prin ardere — compoziția este incertă. Pe de o parte avem substanța inițială care arde, pe de altă parte apar produși de ardere și apoi interacțiunea acestor compuși cu organismul nostru. Atunci când intră în contact cu substanțe chimice, pot apărea, pe lângă inflamație, și alte reacții pe care încă, din păcate, nu le înțelegem pe deplin. S-au studiat destul de puțin până acum. De aceea, monitorizarea stării de sănătate este importantă în această săptămână pentru cei cu boli pulmonare cronice sau cu boli cardiovasculare”, a explicat aceasta.

Pe lângă acutizarea astmului, o serie de alte boli mai pot fi influențate de expunerea la nori de poluare.

„Multe afecțiuni pentru care nu găsim o etiologie clară pot fi agravate sau precipitate de poluare. Patologia este variată: de la bolile respiratorii cronice din toată paleta — bronșiectazii, bronhopneumopatie obstructivă cronică — până la cancer pulmonar, care este o formă foarte severă.

Mai putem vorbi și despre boli cardiovasculare, pentru că particulele foarte fine pot traversa bariera alveolară și pot ajunge în circulația sanguină. În sânge, dacă întâlnesc, de exemplu, o placă de aterom, pot provoca inflamație locală, iar de aici nu e departe până la un infarct miocardic sau la un accident vascular cerebral. Poluanții se pot fixa în diverse organe — creier, inimă, ficat — sau pot ajunge la glandele endocrine, provocând manifestări pe care nu le-am corelat întotdeauna cu expunerea la particule”, a continuat medicul.

