Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Complexul „Dragonul Roșu”. „Depășire de patru ori a valorii maxime admise” FOTO

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a anunțat miercuri, 27 august, că în urma incendiului puternic de la Complexul Dragonul Roșu, din București, s-a înregistrat o poluare masivă a aerului.

Cel mai afectat a fost cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineții s-a înregistrat o depășire momentană de patru ori a valorii maxim admise.

„Având în vedere direcția în care bate vântul, zona cea mai expusă este sudul Capitalei, cartierul Berceni, unde am înregistrat, în această dimineață, un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă o depășire momentană de patru ori a valorii maxime. La acest moment, incendiul este localizat și, deși avem valori ridicate, ele sunt într-o ușoară scădere”, a declarat, la Digi 24, comisarul general de mediu, Andrei Corlan.

Comisarul general de mediu a spus că așteaptă finalizarea „părții de intervenție” pentru a demara inspecția.

„În funcție de rezultatul prezentat de cei de la ISU, dacă operatorul în cauză nu a luat toate măsurile de prevenție, astfel încât să protejeze aerul, ca întreg, mai ales dacă vorbim de o depășire, riscă sancțiuni contravenționale și, totodată, din informațiile preliminare, neoficiale, înțelegem că este un depozit de jucării, dar dacă în incinta acelui depozit au fost stocate și altfel de materiale, cum ar fi substanțe sau preparate chimice periculoase, era necesară o autorizație de mediu și riscă să fie aplicată o sancțiune de 60.000 de lei și sistată activitatea comercială la punctul respectiv”, a precizat Corlan.

Acesta a adăugat că, în condițiile în care acolo era un depozit de jucării, „plin”, a fost resimțit un miros înțepător de ”plastic ars”, care a creat clar un „disconfort”.

„Vorbim de 3.800 de metri pătrați, un depozit plin. Am resimțit și eu mirosul, și colegii mei, un miros puternic înțepător de plastic ars, poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmații fundamentate, așteptăm concluzia celor de la ISU. Aștept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Județean Ilfov”, a explicat Corlan.

Potrivit comisarului general de mediu, autolaboratorul Agenției de Protecție a Mediului este amplasat și monitorizează în timp real evoluția calității aerului, iar din oră în oră se fac update-uri, iar populația va fi informată „pas cu pas” dacă există „riscuri pentru sănătate”.

Comisarul general al Gărzii de Mediu a mai spus că, dacă incendiul va fi lichidat în scurt timp, „probabil” aerul ar trebui „să se limpezească” și să devină din nou „respirabil” „undeva până la jumătatea zilei”.

„În urma primirii informației cu privire la incendiul produs la Dragonul Roșu, am urmărit evoluția concentrațiilor particulelor în suspensie la stațiile din cadrul RNMCA. În jurul orelor 22-23 concentrațiile de particule în suspensie erau în creștere la stațiile cele mai apropiate, B13 Veranda Mall și B26, B27 din Voluntari.

Concentrația maximă de PM 10 a fost de 73 micrograme/mc. După această oră, la stațiile precizate concentrațiile au scăzut, dar au început să crească la alte stații, pe direcția vântului - B15 Colentina, B3 Mihai Bravu, B17 - Colegiul tehnic Mihai Bravu. Având în vedere calmul atmosferic, concentrațiile au crescut rapid, până în jurul valorii de 200 micrograme/mc în jurul orei 5-6 dimineața, poluarea fiind prezentă în zona cartierului Berceni”, a anunțat miercuri, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Marți noapte, 26 august, la un spațiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roșu” din București a izbucnit un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum. Focul a cuprins inițial circa 2.000 de metri pătrați, cu risc de propagare la alte spații de depozitare. Structura clădirii s-a prăbușit parțial și a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, din cauza fumului. Nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30, potrivit ISU București - Ilfov, care a precizat că focul s-a manifestat pe o suprafață de 3.800 de metri pătrați. În cursul zilei de miercuri, vor fi îndepărtate elementele care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă.

”Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafața de manifestare a fost de 3800 mp. Au acționat 28 de autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Conform ISU București - Ilfov, au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafață desfășurată este considerabil mai mare decât cea afectată.

