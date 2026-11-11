Doi sateliți au dezvăluit fenomenul dezastruos produs de un gaz invizibil: Dușmanul omenirii pe care lumea nu-l combate

O organizație non-profit de mediu, denumită Carbon Mapper, care deține doi sateliți, a patrulat globul de la distanță, de la nord la sud, realizând sute de fotografii. Experții au dezvăluit un fenomen dezastruos produs de un gaz invizibil, metanul. Acesta este extrem de poluant și un dușman al omenirii, iar efectul său nociv lumea nu reușește să-l combată.

Sateliții vânează ceva invizibil și inodor, dar care are un impact imens asupra vieților noastre: metanul. Observațiile din satelit caută „super-emițătorii” de metan, numărul mic de surse - de la operațiuni petroliere și gaziere la gropi de gunoi - care reprezintă un procent mare din poluarea totală cu metan a planetei, potrivit CNN.

În SUA, sateliții Carbon Mapper au identificat situri petroliere și gaziere cu dovezi puternice de poluare persistentă cu metan. Până acum, în acest an, Orla, Texas, se află în fruntea listei cu opt nori mari înregistrate, urmată de Stanton, Texas și Ringold, Louisiana.

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Mega-scurgerile nu se întâmplă doar în SUA, ci reprezintă o problemă globală, de la Turkmenistan până la Venezuela. Obișnuiau să fie invizibile — submonitorizate și subestimate — dar aceste nori de gaze sunt acum din ce în ce mai des observate din spațiu, deoarece sateliții de înaltă rezoluție îi localizează cu precizie.

Dioxidul de carbon este principalul factor al schimbărilor climatice, dar metanul este un gaz mult mai puternic care încălzește planeta pe termen scurt — captând de aproximativ 80 de ori mai multă căldură pe o perioadă de 20 de ani. Superpoluantul este responsabil pentru aproximativ 30% din încălzirea actuală.

Dacă omenirea vrea să aibă vreo șansă de a păstra o planetă locuibilă, combaterea metanului oferă una dintre cele mai rapide modalități de a reduce temperaturile globale. „Orice reducere pe care o facem astăzi la metan, am putea vedea (beneficiile) în timpul vieții noastre”, a declarat Dan Cusworth, vicepreședinte științific la Carbon Mapper. „Este foarte logic să acționăm asupra acestui lucru.”

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Nivelurile globale de metan au crescut la niveluri fără precedent

Cu toate acestea, nivelurile globale de metan continuă să crească, iar experții spun că eforturile de a aborda criza sunt fragmentate și insuficiente pentru a face față urgenței situației. Mai rău, unele țări dau înapoi. Aproximativ 40% din metan provine din surse naturale, cum ar fi zonele umede. Restul este produs de activități umane, inclusiv producția de petrol, gaze și cărbune, agricultura și depozitele de deșeuri.

Nivelurile globale de metan au crescut în ultimii ani, atingând niveluri fără precedent în 2025. China a fost cel mai mare poluator cu metan anul trecut, în principal datorită operațiunilor sale miniere de cărbune, urmată de SUA și Rusia, potrivit unui raport recent al IEA.

Aproximativ 35% din metanul produs de om provine din industria combustibililor fosili și „încă nu există niciun semn” că acesta va scădea, conform raportului. Vestea bună este că nu este atât de greu de abordat. Există tehnologie pentru a reduce aproximativ 70% din emisiile provenite din producția de combustibili fosili, potrivit IEA. Mai mult, metanul poate fi valorificat pentru valoare - este un combustibil potențial.

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„Aceasta este una dintre ironii”, a spus Edward Parson, profesor de drept al mediului la UCLA. „Dacă lucrezi în domeniul producției de petrol și gaze, metanul este un produs potențial.” Este o perspectivă deosebit de atractivă, deoarece războiul din Iran crește prețurile petrolului și gazelor. Totuși, guvernele au luat recent măsuri pentru a anula sau a amâna acțiunile privind acest super-poluant.

Pe măsură ce planeta se încălzește și intră într-o nouă eră de extreme climatice, de la inundații mortale la valuri de căldură brutale, atenția ar trebui să fie pusă pe metan, potrivit lui Brownstein. „Practic, singurul lucru pe care îl putem face pentru a reduce frecvența și severitatea unor astfel de evenimente este reducerea emisiilor de metan”, a spus el.

În timp ce lumea decide cât de repede dorește să abordeze acest super-poluant, sateliții vor continua să orbiteze Pământul, arătând clar amploarea problemei. Poate fi frustrant, a spus Cusworth. „Vezi o mulțime de lucruri care ar putea fi reparate relativ ușor”, a spus el, „uneori e ca și cum aș vrea să mă urc într-un avion cu o cheie fixă, să ies și să le repar.”

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