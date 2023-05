Fenomen neobișnuit în interiorul Pământului, fără precedent în istorie: Polul Nord magnetic, spre o direcție ciudată FOTO VIDEO

Câmpul magnetic al Pământului este generat în miezul exterior lichid al planetei noastre, care începe la puțin sub 3.200 de kilometri sub suprafață - aproximativ la jumătatea distanței spre centrul Terrei. Polul Nord magnetic al Pământului se îndreaptă din Canada spre Siberia – și urmează o cale „neobișnuită” și fără precedent din punct de vedere istoric.

Experții au declarat că Polul Nord magnetic ar putea ajunge în vasta regiune rusă de la jumătatea secolului al XXI-lea. Mișcarea acestuia este imprevizibilă, iar oamenii de știință nu pot prognoza în mod fiabil cum se va comporta după câțiva ani în viitor, potrivit Newsweek.

Câmpul este creat de mișcarea metalului topit - în primul rând fier - în miezul exterior, care produce electricitate. Acest mecanism este denumit „geodinam”, deoarece funcționează într-un mod similar cu o lampă dinam pentru bicicletă.

Câmpul magnetic se extinde din interiorul Pământului în spațiu și este blocat de poli de ambele părți ale planetei. Dar există două moduri diferite de a defini polii magnetici ai Pământului, care diferă de polii geografici.

Polii nord și sud nu trebuie să fie neapărat amplasați pe părți direct opuse ale Pământului unul față de celălalt – așa cum este cazul în prezent.

Cealaltă definiție se referă la ceea ce sunt cunoscuți sub numele de poli geomagnetici, care este așa cum arată câmpul magnetic „mediu” din spațiu, a declarat Ciaran Beggan, geofizician la British Geological Survey (BGS).

Din 2020, polul nordic de scufundare magnetică s-a deplasat cu o viteză medie de aproximativ 43 de kilometri (27 mile) pe an, arată cifrele din ultimul raport privind starea câmpului geomagnetic, publicat în decembrie 2022.

Polul Nord magnetic s-a deplasat din Canada spre Rusia

În prezent, polul este situat la nord de Canada arctică și călătorește spre coasta de nord a Siberiei, după ce a făcut cea mai apropiată trecere de polul geografic înregistrat în 2017.

Dacă polul nordic ar continua în linie dreaptă pe o traiectorie similară, ar putea dura încă 30-40 de ani pentru a ajunge în Siberia, a spus Beggan. Coasta Siberiei continentale se află oriunde de la aproximativ 750 de mile (1200 km) până la mai mult de 1.000 de mile (1609 km) distanță de locația actuală a polului, în funcție de punctul specific pe care îl alegeți.

Arnaud Chulliat, un geofizician afiliat la Universitatea din Colorado Boulder și la Centrele Naționale de Informare a Mediului (NCEI) de la NOAA (Administrația Națională a Oceanică și Atmosferică), a declarat că Polul Nord magnetic ar putea ajunge chiar și în Siberia în cel puțin 25 de ani dacă va continua să se deplaseze. în aceeași direcție și la o viteză aproximativ similară.

Modelele discutate într-o lucrare Nature Geoscience din 2020 au indicat că Polul Nord magnetic își va continua drumul către Siberia, călătorind între 242 și 410 mile (389-659 kilometri) pe parcursul anilor 2020.

„A fost neobișnuit în ultimii 120 de ani ca polul nordic să fi trasat o linie „dreaptă” în principal din Canada spre adevăratul pol nord”, a spus Beggan. „Înainte de asta a „rătăcit” în jurul Canadei timp de sute de ani, începând cu 1590”.

Și în ultimii 50 de ani sau cam așa, de la mijlocul anilor 1970 încolo, a urmat o „cale remarcabil de liniară, care nu are precedent în istoricul recent”, au scris autorii studiului Nature Geoscience din 2020. Viteza cu care s-a deplasat polul nordic a crescut semnificativ pe parcursul anilor 1990 și 2000. De atunci, s-a mișcat „foarte repede”, a spus Beggan – mult mai rapid decât în ultimele câteva sute de ani.

În această perioadă, viteza a crescut de la nivelul său istoric de aproximativ 15 kilometri (9 mile) pe an, la aproximativ 50-60 de kilometri (31-37 mile) pe an, deși a existat o scădere ușoară în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, viteza actuală de 43 de kilometri (27 mile) pe an, în medie, este încă semnificativ mai mare decât în perioada anterioară anilor 1990.

Dar de ce polii magnetici ai Pământului se mișcă mai degrabă decât să fie fixați pe loc? Motivul constă în mișcările fluidului din miezul Pământului, care provoacă variații în intensitatea și direcția câmpului magnetic.