Pompier din Cluj, erou în timpul liber. A salvat viața unui bărbat care a căzut într-o fântână și era în stop cardio-respirator FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:17
Pompier din Cluj, erou în timpul liber FOTO Facebook/ISU Cluj

Un pompier clujean, aflat în timpul liber, a salvat viaţa unui bărbat care intrase în stop cardio-respirator, după ce căzuse într-o fântână, a anunţat luni, 27 octombrie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

"În această dimineaţă, soldatul Sebastian Popa a fost felicitat în faţa formaţiei de către adjunctul unităţii noastre, Locotenent-colonel Marius Cernat, respectiv şeful Centrului Operaţional, colonel Călin Stroe. De asemenea, a fost evidenţiat şi aportul paramedicului Ciprian Iconar, care l-a îndrumat şi sprijinit pe tânărul nostru coleg. De altfel, pompierii cu experienţă au un rol important în formarea viitoarei generaţii de salvatori, dincolo de pregătirea specifică şi permanentă", se arată într-o postare pe reţelele de socializare a ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, în urmă cu două zile, Sebastian Popa a intervenit decisiv, din timpul liber, pentru a salva viaţa unui bărbat găsit în stop cardio-respirator.

"Victima se afla într-o fântână şi a fost scoasă de către tatăl pompierului, iar Sebi a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor. Prin efortul său, un om trăieşte! Felicitări încă o dată, Sebi! Îţi mulţumim ţie şi colegilor noştri care fac adesea imposibilul să devină... posibil!", se mai arată în postarea ISU Cluj.

