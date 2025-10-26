Coincidență cumplită: Chemat la locul unui accident, un pompier și-a găsit propriul fiu mort

Imagine ilustrativă mașină FOTO Pexels

Noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, a adus o tragedie de neimaginat în Tempio Pausania, Sardinia, unde un accident rutier a curmat viața unui tânăr de 26 de ani.

Mașina în care se aflau cinci prieteni, care se întorceau de la o petrecere de absolvire, a derapat și a căzut de pe un pod într-un pârâu, scrie Fan Page. Drama a fost cu atât mai profundă cu cât victima era fiul unui pompier local, care a fost printre primii care au ajuns la fața locului pentru a interveni.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 1 dimineața, pe șoseaua Baldu-L'Agnata, la marginea orașului Tempio Pausania, într-o zonă rurală din provincia Gallura. Unul dintre tineri a pierdut controlul volanului, răsturnându-se în albia pârâului după o cădere de câțiva metri. Impactul a fost devastator: pentru Omar Masia, tânărul de 26 de ani, nu s-a mai putut face nimic.

Drama a atins un nivel aproape inimaginabil pentru familia Masia. Tatăl lui Omar, pompier de meserie, a fost printre primii intervenienți, fiind chemat la accident fără să știe că fiul său se află printre victime. Confruntarea cu realitatea a fost imediată și dureroasă: a descoperit că victima era chiar fiul său.

Cei patru prieteni rămași în mașină au fost salvați și transportați la spitalul din Olbia cu răni de diferite grade. Din fericire, niciunul nu este în pericol. La fața locului au intervenit echipele de salvare ale pompierilor, serviciile medicale de urgență și carabinierii, care au început cercetările și evaluările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

