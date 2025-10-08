Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:50
270 citiri
Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO
Un bătrân și o fetiță, salvați de pompieri din mijlocul unui canal FOTO /argespress.ro

Un bătrân și o fetiță au fost salvați de pe capota unei mașini din mijlocul unui canal de fugă de pe râul Argeș. Salvatorii au surprins în imagini cum cei doi au așteptat cu răbdare operațiunea de salvare. Incidentul a avut loc marți, 7 octombrie, în comuna Băiculeşti.

După ce au ajuns pe plafonul mașinii scufundate, bătrânul de 76 de ani și fata de 10 ani au așteptat intervenția pompierilor.

„Ajunşi la faţa locului, pompierii au identificat, pe plafonul vehiculului, două persoane (un adult şi o minoră). În cel mai scurt timp posibil, salvatorii au extras cele două victime din mediul ostil şi le-a adus, în siguranţă, la mal”, a transmis ISU Argeş.

Cei doi au ajuns în apă după ce șoferul de 76 de ani a pierdut controlul direcției și a plonjat cu mașina în apă.

Bătrânul ar fi vrut să întoarcă mașina, dar a ajuns accidental în apă. Cei doi i-ar fi așteptat pe salvatori pe plafonul mașinii timp de minute bune.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu diferite accesorii, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Fata de 10 ani este vecina bătrânului și amândoi au ajuns în siguranță la mal.

Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Accidentul teribil în care a fost implicat Mihai Stoica: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică”. Decizia care i-a salvat viața
Accidentul teribil în care a fost implicat Mihai Stoica: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică”. Decizia care i-a salvat viața
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a povestit cum a fost implicat, acum foarte mulți ani, într-un accident auto grav. El a povestit cum, mergând de la...
#pompieri, #salvare, #ISU Arges, #canal, #accident, #masina cazuta rau, #raul arges , #pompieri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
Digi24.ro
Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică critică eforturile lui Trump de a schimba peisajul științific din SUA. „Va fi dezastruos”
  2. Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO
  3. Caramitru acuză existența unor vechi rețele pro-ruse care acționează în România. Din acestea ar fi făcut parte și unchiul lui Liviu Dragnea, decorat personal de Putin
  4. Greta Thunberg afirmă că a fost torturată de armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza
  5. Localitate izolată de ape în Constanța. Revărsarea unui canal colector a agravat situația de Cod roșu cu acumulări masive de apă VIDEO
  6. Motivarea judecătorilor care au decis retragerea mandatului european de arestare emis pe numele fostei șefe DIICOT, fugara Alina Bica
  7. Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
  8. Analiză: Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
  9. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
  10. Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO