Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO

Un bătrân și o fetiță, salvați de pompieri din mijlocul unui canal FOTO

Un bătrân și o fetiță au fost salvați de pe capota unei mașini din mijlocul unui canal de fugă de pe râul Argeș. Salvatorii au surprins în imagini cum cei doi au așteptat cu răbdare operațiunea de salvare. Incidentul a avut loc marți, 7 octombrie, în comuna Băiculeşti.

După ce au ajuns pe plafonul mașinii scufundate, bătrânul de 76 de ani și fata de 10 ani au așteptat intervenția pompierilor.

„Ajunşi la faţa locului, pompierii au identificat, pe plafonul vehiculului, două persoane (un adult şi o minoră). În cel mai scurt timp posibil, salvatorii au extras cele două victime din mediul ostil şi le-a adus, în siguranţă, la mal”, a transmis ISU Argeş.

Cei doi au ajuns în apă după ce șoferul de 76 de ani a pierdut controlul direcției și a plonjat cu mașina în apă.

Bătrânul ar fi vrut să întoarcă mașina, dar a ajuns accidental în apă. Cei doi i-ar fi așteptat pe salvatori pe plafonul mașinii timp de minute bune.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu diferite accesorii, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Fata de 10 ani este vecina bătrânului și amândoi au ajuns în siguranță la mal.

