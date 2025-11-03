Invitatul-surpriză de la congresul PSD. Grindeanu anunță că nu-l va chema pe Nicușor Dan

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a informat, luni, 3 noiembrie, ce foști lideri ai social-democraților urmează să participe la Congresul PSD.

Întrebat de ziarişti ce foşti preşedinţi ai PSD va invita la Congres în afară de Mircea Geoană şi Adrian Năstase pe care i-a menţionat deja, liderul interimar al social-democraţilor a precizat că la eveniment va fi prezent Victor Ponta, iar Viorica Dăncilă nu va putea participa.

"Am mai vorbit cu Viorica Dăncilă, care e plecată în acea perioadă, deci nu poate să vină. Şi am mai vorbit cu Victor Ponta, care va veni", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a completat că nu îl va invita pe Liviu Dragnea. "E dreptul meu să invit sau nu pe foşti preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa", a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai precizat că nu îl va invita pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD.

Ponta, comentariu despre îndemnul la boicot făcut Georgescu

Fostul premier Victor Ponta a comentat, într-o postare pe Facebook, decizia lui Călin Georgescu de a se distanța de scena politică și de foștii săi susținători, afirmând că acesta „rămâne consecvent principiilor și ideilor sale” și că, în sfârșit, „nu mai acceptă să fie folosit” de „vampirii și lipitorile politice și mediatice”.

Fostul premier a sesizat că Georgescu "rămâne consecvent principiilor și ideilor sale; bune sau rele, nu le schimbă „ca pe șosete”, așa cum fac majoritatea politicienilor aflați acum la putere"

Victor Ponta susține că, prin mesajul transmis, Georgescu arată că nu se mai lasă folosit.

"În sfârșit, nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice și mediatice — aceia care l-au „bocit” cu lacrimi de crocodil, l-au invitat la emisiuni doar pentru audiență înșelătoare, s-au fotografiat cu el doar ca să transfere voturi, i-au pus „poza în fereastră” ca să-i fure „pensiunea”, l-au negociat și vândut de atâtea ori! Era momentul ca acești vampiri politici și lipitorile lor mediatice să mai primească, în sfârșit, una peste ochi", scrie Ponta.

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, nu și-a îndemnat fanii să voteze niciun candidat. Duminică, 2 noiembrie, le-a cerut să boicoteze alegerile pentru Primăria Bucureștiului, susținând că ce este "ilegitim nu poate fi legitim".

