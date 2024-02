Lider PSD, despre eventuala susținere a lui Cristian Popescu la Primăria București: "Domnul Piedone a venit la mine în birou împreună cu fiul dânsului"

Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a declarat luni, 26 februarie, că anunțul făcut de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, privind o candidatură la Primăria Capitalei nu este legat de întâlnirea de săptămâna trecută din biroul său.

Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea USL iar pentru Sectorul 5 pe cea a fiului său, actualmente deputat din partea aceluiași partid.

Alfred Simonis spune că acest anunț nu vine în urma unor negocieri cu PSD.

"Nu a existat nicio discuţie la mine în birou cu domnul Piedone nici despre Primăria Capitalei, nici despre Primăria Sectorului 5. Domnul Piedone a venit la mine în birou împreună cu fiul dânsului, care ştiţi că este parlamentar, a participat şi domnul Ciolacu la un moment dat, pur întâmplător, fiind în Parlament, neştiind că domnul Piedone este în birou în acel moment. S-au întâlnit, s-au salutat, ne-am salutat, am stat de vorbă, dar nu am vorbit nici de Primăria Sectorului 5, nici de Primăria Generală a Capitalei. Repet, eu încerc să mă ocup la Cameră de ceea ce înseamnă activitatea Camerei şi la Timiş de ce înseamnă PSD Timiş", a afirmat Simonis.

Inițial Cristian Popescu Piedone spunea că nu vrea să candideze pentru postul de primar al Capitalei. Ultimul sondaj CURS arată că acesta ar fi votat de 10% din respondenți dacă ar candida pentru această funcție.

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste! Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, sunt deschis. Sunt și social, și liberal! Voi candida la Primăria Capitalei din partea PUSL. Ce n-au ei eu am! Am suportul electoratului, a firului de iarbă. De acolo provin, dai în mine, dai în clasa socială. Mi-a venit rândul biologic, datorită experienței mele. Cei 30 de ani ai mei ma legiferează că am depus jurământ. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a declarat edilul duminică la B1TV.