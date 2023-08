"Băi Mourinho, Jose, vezi că vreau să stau de vorbă cu echipa!" Cine românul care i s-a adresat așa antrenorului portughez

Gică Popescu a intrat definitiv în istoria Barcelonei, fiind pe o listă selectă din care mai fac parte Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Guardiola, Bakero, Schuster, Alexanco, Zubizareta ori Johann Cruyff.

Este vorba despre lista căpitanilor de echipă pe care i-a avut clubul spaniol din 1899 încoace.

Popescu a fost căpitan de echipă în a doua parte a sezonului 1996-1997 și a povestit cum a reușit să se impună în vestiarul Barcelonei, un vestiar greu, dominat de vedete.

"Am făcut o oltenească. E de-a noastră. Era într-o perioadă în care nu prea mergeau lucrurile la Barcelona. Am plecat la echipa națională și am dat un interviu pentru un ziar din Spania, în care am dat într-unul dintre coechipieri, în Ferrer. El își negocia prelungirea contractului. Nu am dat nume, dar am spus că în loc să ne vedem de interesul echipei, să jucăm, unii se gândesc la interesul personal. Greșit! Nu se face așa, am făcut și eu greșeli...

Mă întorc de la lot, iar medicul, care era cel mai bun prieten al meu, îmi spune că arde vestiarul, că e nebunie. Ce s-a întâmplat? 'Păi, băi, ai făcut declarația aia și vezi că... știi că Guardiola...'

Guardiola se simțea nedreptățit pentru că în momentul în care Cruyff m-a pus pe mine căpitan de echipă, eu am devenit al doilea căpitan, Amor al treilea, iar el a căzut de pe listă. Iar cănd a plecat Bakero eu am devenit primul, Amor al doilea și Guardiola al treilea. El era născut acolo, câștigase patru titluri, Liga Campionilor, ar fi meritat să fie omul căpitan de echipă și voia să fie căpitan, dar m-au preferat pe mine", a povestit Gică Popescu în cadrul podcastului DA BRAVO! by Mihai Bobonete, citat de iamsport.ro.

