Ce probleme a avut David Popovici în copilărie: „S-ar fi putut transforma în ceva grav!

David Popovici, campion mondial și european la înot, a dezvăluit că a avut probleme medicale în copilărie, care se puteau transforma în ceva grav, dacă nu interveneau părinții lui.

„Când am fost mic am avut convulsii febrile, nu este nimic prea grav, numai că s-ar fi putut transforma în ceva grav dacă parintii mei nu ar fi urmat sfatul unor specialişti. Am avut norocul să duc o viaţă normală, să fiu sănătos, sunt bucuros şi le multumesc pentru asta pentru că au fost atenţi. Nu am avut niciodată teamă de medic tocmai pentru ca mama mea mi-a explicat că e un lucru normal şi nu m-au ameninţat sau speriat niciodată cu teama clasică de medic„, a spus David Popovici”, conform as.ro.

Convulsiile febrile sunt manifestari de tip epileptic care apar la copiii cu varsta cuprinsa intre sase luni si cinci ani intr-un context febril (temperatura corpului de peste 38 grade Celsius). Majoritatea convulsiilor febrile apar la copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 luni.