Coșmarul românilor care vor să scape de o poprire banală pe conturi: "Cinci telefoane la BCR, patru la ING, două la ANAF. E tot acolo"

Mulți români trec prin trauma conturilor pe care ANAF pune poprire, iar simpla intenție de a plăti datoriile nu rezolvă situația.

Frecvent, soluția care pare cea mai simplă, se dovedește a fi cea mai complicată, după cum a constatat un român pe pielea lui.

"Dacă aveți vreo poprire pe cont de la ANAF, nu o plătiți prin internet banking sau prin altă formă de virament bancar. MERGEȚI FIZIC LA CASIERIA ANAF ȘI PLĂTIȚI LA GHIȘEU, OLD SCHOOL. O să primiți o chitanță pe care o puteți duce la bănci ca să vă ridice poprirea.

Fratele vostru mai bolovan a plătit prin internet banking în secunda 2 în contul Trezoreriei și de atunci a dat cinci telefoane la BCR, patru la ING, două la ANAF și a mers fizic de trei ori la ANAF, iar poprirea e tot acolo - "nu se văd banii, mergeți la bancă", respectiv "nu putem până nu vine de la ANAF, mergeți la ei".

Voi nu fiți bolovani și mergeți la casierie, n-o ardeți milenial cu plătitul din aplicație, că domnu' Ghiță de la Belgrad n-a luat banii statului ca să facă ceva pentru voi.

Și vă rog să nu-l mai deranjați pe domnul premier Ciucă cu plagiatul, că nu se mai poate concentra la problemele cetățenilor", a scris pe Facebook Julius Constantinescu.

"Am avut proprire pe conturi pentru 1 leu"

În comentarii, mulți relatează experiențe la fel de neplăcute sau dau sfaturi.

"În momentul efectuării transferului puteți obține în format electronic dovada plății. Tot dacă doriți o puteți scoate la imprimantă".

"Mulțumesc frumos de informație, o am. Acum ce fac cu ea, o agăț pe perete? Că pe cei de la ANAF și de la bănci nu îi intereseaza", a dat replica autorul postării.

"O poprire nu se poate ridica decât prin ordin/ adresă de sistare de la organul de executare care a instituit-o.

O poți plăti, dar iată cum: prin ordin la Bancă. Te duci/ suni frumos și spui că ceri să se achite poprirea instituită în baza fix a actului execuțional menționat în adresa de înființare poprire. (Contează descrierea, dos. exe.+ nr. titlului). Altfel, oricine poate presupune că ai plătit alt debit, distinct de cel pentru care ești executat silit.

Popririle se instituie "de îndată" - scrie la carte - și băncile nu de rele ce sunt nu îți ridică poprirea, ci pentru că respectivul creditor poate valida poprirea. Astfel, terțul poprit poate ajunge să plătească în locul debitorului principal."

"Am avut proprire pe conturi pentru 1 leu. Nu știu de unde reieșea datoria, dar era ziua de 1 mai și mi-au deblocat conturile după câteva zile pentru că am prins și un weekend. Am plătit desigur leul la casierie."

"Am plătit eu fizic la casieria ANAF, nu merge nici așa. ING, a zis că acea hârtie cum că nu mai am datorii nu valorează nimic până nu vine comunicare de la ANAF. Am mai făcut un drum la ei, și încă unul când mi-au dat fizic acea comunicare să o duc eu la bancă. Dar ne digitaluzam."

"E un program ANAF de combatere a sedentarismului, vergeturilor."

"Old school, new school, dar tot există șanse să nu scapi de problema plății inexistente. Am pățit că doamna de la casierie să îmi vireze banii în alt cont decât cel la care trebuia. Să vezi distracție după câteva luni, când aflu că nu am plătit. Am ajuns să plătesc de două ori suma, pt că transferul dintr-o parte în altă ar fi putut dura prea mult și era f posibil să îmi blocheze contul până se efectua. Deci oricum o dai, nu există sistem prin care să fentezi o distracție cu Anaf."

"Cererea online trebuia depusă la ghișeu în dosar cu șină, credeam că toată lumea știe."

"Mai sunt doar 100-200 de ani până vom putea interacționa civilizat cu statul, mai ai puțină răbdare."

"În topul modalităților de plată cu viteză se află de departe ghișeul.ro. Durează 2 săptămâni să le apară plata în sistem celor de la anaf. Așa, ca fapt divers!"

"Fratele meu,cu chitanța mea în față, se uita ca curca-n lemne! Nu vede banii și banii erau plătiți de două zile!"

"Eu am avut anul trecut poprire pt trei mii de lei, bani pe care nu îi datorăm. Fusese o eroare. După ce am luat hârtie de la anaf sect 2, pe care apărea clar că nu le datorez acești bani, m-au trimis în rosetti, unde dl funcționar a spus să le achit acea suma, că să se miște mai repede treaba și mi-i dau ei înapoi.

Ba chiar să mă bucur, că în sistem le apare că îmi datorează ei 500 de lei.

Sigur, nu le aș fi dat în veci banii aia, că ar fi trebuit să mă împrumut, conturile de la două bănci fiind blocate. Și zău că nu s așa bogată încât să umblu cu trei mii de cheltuiala pe zi în buzunar. După două drumuri în aceeași zi la ei, scandaluri, domnul a trimis către bănci că nu trebuie retrași acei bani. Iar cei de la ING au fost f ok, le-am trimis pe email hârtia aia și au așteptat soluționarea până a două zi. La câteva săpt după, am primit de la anaf și cei 500 de lei."