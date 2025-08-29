Populația României, în scădere de la un an la altul. Cum stăm la capitolul emigranți versus imigranți

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 10:06
Populația României, în scădere de la un an la altul. Cum stăm la capitolul emigranți versus imigranți
Populația îmbătrânește FOTO Pixabay

Populația rezidentă în România a scăzut cu 31.545 de persoane, la 1 ianuarie 2025, față de începutul anului anterior, până la 19.036.031 de locuitori, în timp ce fenomenul de îmbătrânire continuă să se accentueze, cu un raport de 130 de persoane vârstnice la o sută de tineri sub 15 ani, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate vineri.

Conform statisticii oficiale, principala cauză a scăderii numărului de locuitori l-a reprezentat sporul natural negativ (diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților), de minus 101.800 de persoane.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,768 milioane de persoane, în scădere cu 1,3% față de aceeași perioadă din 2024.

De asemenea, populația feminină înregistrată în intervalul analizat era de 9,777 milioane de persoane, în scădere cu 0,2% față de perioada de referință.

Datele INS relevă faptul că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice (de 65 de ani și peste) continuându-și trendul de creștere. Astfel, comparativ cu 1 ianuarie 2024, s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale (de la 20% la 20,3%, la 1 ianuarie 2025).

Totodată, ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9%, la 1 ianuarie 2024, la 15,6%, în acest an, timp în care indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 la 130 de persoane vârstnice la o sută de persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

În același timp, raportul de dependență demografică a stagnat la 56,1 de persoane tinere și vârstnice la o sută de persoane adulte, la începutul acestui an.

Referitor la soldul migrației internaționale, la nivelul anului 2024, acesta a fost unul pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 58.800 de persoane.

'(...) România a continuat să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere față de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior', precizează INS.

Tot în cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (57,6%), cât și în cel al imigranților (58,3%).

