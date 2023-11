„Invazie” de porci mistreți în orașele din Polonia. Cum au ajuns animalele „să se plimbe” pe străzi VIDEO

Autoritățile din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, au făcut apel la locuitorii orașului să nu mai hrănească mistreții sălbatici, în timp ce un număr din ce în ce mai mare de animale se plimbă pe străzi.

De asemenea, primăria intenționează să țină mai bine cont de populațiile de animale sălbatice în planificarea urbană, de exemplu, prin crearea de coridoare de migrație, precum și să coopereze cu cluburile de vânătoare prin emiterea de decizii privind sacrificarea animalelor în situații de urgență, potrivit notesfrompoland.com.

La fel ca în multe alte orașe din Polonia, la Cracovia s-a înregistrat în ultima vreme un număr tot mai mare de mistreți în zonele urbane. Consiliul municipal estimează că în prezent există între 1.000 și 1.500 de animale în Cracovia, în timp ce în condiții normale ar trebui să existe doar aproximativ 150 de exemplare.

Autoritățile i-au avertizat pe locuitori că, deși mistreții pe care îi întâlnesc pe străzi pot părea mai domesticiți decât cei din pădure, aceștia sunt totuși animale sălbatice și pot fi purtători de viruși care provoacă pesta porcină africană.

Din cauza răspândirii acestei boli, care a afectat multe țări europene în ultimii ani, și a legilor introduse pentru a o preveni, autoritățile orașului nu pot relocaliza mistreții capturați, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie de obicei sacrificați.

Aproximativ 400 de mistreți au fost capturați în Cracovia în acest an, relatează ziarul local Gazeta Krakowska.

"În multe cazuri, în Cracovia, se poate spune că avem deja mistreți urbani, care s-au născut în oraș", a declarat viceprimarul Jerzy Muzyk. "Fără educație, această problemă cu creșterea populației de mistreți este dificil de rezolvat."

În cadrul activităților educaționale ale orașului, vor fi afișate postere și distribuite pliante, vor fi organizate ateliere de lucru în grădinițe și centre de bătrâni, iar anunțurile vor fi difuzate în mijloacele de transport în comun.

Creșterea populației de porci mistreți în spațiile urbane este o problemă care s-a abătut asupra multor orașe poloneze. De asemenea, capitala Poloniei, Varșovia, a făcut apel la locuitorii săi să nu mai hrănească animalele în acest an. Cu toate acestea, având în vedere că problema persistă, primarul Varșoviei a autorizat sacrificarea limitată a mistreților.

În orașul de coastă Gdynia, unde porcii mistreți sunt văzuți frecvent pe străzile orașului, aceste apariții au inspirat un proiect artistic în această vară.

Activiștii de la ONG-ul de planificare urbană Traffic Design, în colaborare cu muzeul municipal, au organizat o campanie în cadrul căreia zeci de figurine de plastic portocalii de mistreți portocalii au apărut pe străzile orașului.

Proiectul a avut ca scop încurajarea unei dezbateri privind însușirea de către oameni a habitatelor naturale ale animalelor.

Warsaw mayor @trzaskowski_ says that "with a very heavy heart" he has authorised the culling of wild boars in the city.

He says the decision was made to ensure safety, amid a record number of sightings of the animals this year https://t.co/Qb9ednhWPS