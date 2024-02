Porecla pe care Regele Charles i-a dat-o nurorii sale Meghan Markle. ”Din cauza durității și rezistenței ei”

Regele Charles i-a dat ducesei de Sussex o poreclă pe vremea când Meghan și Prințul Harry erau încă membri activi ai familiei regale. Meghan și Harry au făcut un pas înapoi în ianuarie 2020 și s-au mutat în California.

Dar în 2017, când Harry o ceruse recent în căsătorie pe Meghan, Charles era încă prinț de Wales pe atunci, iar porecla a arătat-o ​​pe Meghan într-o lumină pozitivă.

Potrivit jurnalisteiși autoarei regale, Katie Nicholl, Charles s-a referit la Meghan drept „Wolfram”. Katie a scris despre acest subiect în The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, care a fost lansată în 2022.

În cartea ei, Katie a scris: „Se pare că Charles și-a poreclit viitoarea sa noră „Wolfram” din cauza durității și rezistenței ei”. Wolframul sau Tungstenul este un tip de metal care este cunoscut pentru că este extrem de puternic și incasabil.

Nu este clar dacă Charles încă mai folosește această poreclă pentru a o descrie pe Meghan. Ea și soțul ei au avut o relație tensionată cu familia regală, deoarece cuplul a criticat felul în care au fost tratați de familie.

Dar Harry pare să încerce să reia legătura cu tatăl său după diagnosticul de cancer al lui Charles la începutul acestui an. Ducele de Sussex a zburat imediat în Regatul Unit după ce a aflat vestea.

Fiul cel mic al lui Charles vrea să-și aducă copiii, Archie, de patru ani, și Lilbet, de doi, în următoarea călătorie pentru a-l vizita pe rege. O sursă a susținut că Meghan era „incomodă” și „speriată” de posibilitatea de a vizita din nou Marea Britanie.