Poreclele obraznice sau inocente cu care se alintă Prințului William și Kate Middleton, dezvăluite de presa britanică

În familia regală britanică, aproape toată lumea are una sau mai multe porecle speciale.

Porecla obraznică a Prințului William pentru Kate Middleton a fost dezvăluită, scrie The Mirror.

Tom Quinn, autorul cărții ”Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, a spus că „precum toate cuplurile” de la palat, William și Catherine folosesc porecle pentru a se referi unul la celălalt.

Prințesa de Wales își numește soțul „bebeluș”, iar prințul are mai multe porecle pentru Kate, inclusiv „Babykins” și „Duchess Doolittle” (o fata simplă, personaj din piesa Pygmalion de George Bernard Shaw), despre care unii spun că nu sunt atât de inocente pe cât sună.

Se pare că pseudonimul a fost inspirat de regretata Regino Elisabeta a II-a, care i-a spus lui Kate că nu a avut o carieră relevantă înainte de a se căsători cu William în 2011.

Cel mai adesea, Prințesa de Wales îl numește pe viitorul rege al Marii Britanii „Big Willie” și „chelul”, din cauza lipsei de păr.

O sursă din carte susține, de asemenea, că atunci când William este „furios” pe Kate, el se adresează cu „drăguță”, cu „semne de iritare” evidente în tonul său.

Kate Middleton și Prințul William construiesc unul dintre cele mai solide cupluri din familia regală britanică, având 3 copii.