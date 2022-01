Marian Dragoș Nițache, un dâmbovițean în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat de Tribunalul Gorj la zece ani de închisoare și plata unor daune morale în valoare de 210.000 de lei, fiind găsit vinovat de pornografie infantilă, participație improprie la infracțiunea de viol și șantaj.

Tânărul este acuzat că a determinat șapte fete, cu vârstele cuprinse între 10 și 14 ani, să se filmeze și chiar să facă sesiuni live în ipostaze sexuale explicite. Pe una dintre ele chiar a reușit să o convingă să-l sărute în zone intime pe fratele ei în vârstă de doar un an și zece luni.

Individul a fost prins după ce mama uneia dintre victime a verificat telefonul fiicei ei în vârstă de 12 ani și a descoperit discuțiile și fotografiile indecente transmise de fată către unul dintre prietenii de pe Instagram. Șocată, femeia a alertat poliția.

În timpul perchezițiilor care au avut loc la domiciliul bărbatului, din comuna dâmbovițeană Aninoasa, polițiștii de la BCCO, coordonați de DIICOT, au descoperit în telefonul individului sute de fotografii și filmări cu protagoniști copii aflați în ipostaze indecente și chiar explicit sexuale. Doar șapte dintre victimele sale au fost identificate, dar se presupune că acestea sunt cu mult mai multe.

Cele șapte fete ademenite de Marian Nițache și identificate de anchetatori au declarat că l-au cunoscut pe individ prin intermediul aplicației Instagram. Acesta avea mai multe conturi false și se recomanda drept un adolescent de 14 sau de 15 ani.

Odată acceptată ”prietenia”, Marian iniția conversația în privat, mai întâi se folosea de vorbe bine ticluite, le făcea complimente, le lăuda, ba chiar le promitea că, atunci când vor împlini vârsta de 18 ani, se va căsători cu ele.

Naive, fetele au căzut în capcană. Tatonarea dura câteva săptămâni, suficient ca cele șapte fetițe, niciuna mai mare de 14 ani, să capete încredere în noul lor prieten. Ca să-și atingă scopul real, Marian trecea la următorul pas, trimitea câte o fotografie cu el, în care surprindea doar partea de jos a corpului, fără lenjerie intimă și le cerea fetelor să facă și ele același gest, să se fotografieze de la brâu în sus, dezbrăcate.

Intrat în posesia imaginilor compromițătoare, Marian trecea la șantaj. Le amenința că, dacă nu vor continua să-i remită și alte fotografii mult mai explicite, va face publice primele imagini în posesia cărora se afla deja.

Astfel, Marian a reușit să primească în decurs de câteva luni (totul s-a întâmplat în vacanța de vară din anul 2020) cel puțin zece fotografii și chiar filmări cu caracter sexual de la cele șapte fete. În timpul percheziției informatice, polițiștii au descoperit că individul își salvase în telefon numerele fetelor cu apelativele: ”sufletul meu”, ”iubita mea”, ”puiul” etc.

Pe unele chiar le-a ademenit să intre în sesiuni live complet dezbrăcate. Au fost cazuri în care a reușit să o sperie pe una dintre victimele sale. Fata l-a blocat ca să nu o mai poată contacta pe nicio aplicație, însă Marian s-a ”împrietenit” din nou cu ea, folosind un alt cont și cu o altă fotografie de profil.

O altă fetiță a fost atât de speriată încât a acceptat, la insistențele lui Marian, să-și sărute fratele de doar un an și jumătate, în zona intimă. Scena a fost fotografiată de prietena fetiței și ulterior, imaginile i-au fost transmise prin WhatsApp bărbatului care le solicitase. Acesta este motivul pentru care Marian a fost acuzat de participație improprie la viol.

Activitatea depravată a individului se pare că dura de o bună perioadă de timp, dar procurorii au reușit să probeze faptele care s-au petrecut din vara anului 2020 și până spre finalul anului când a fost reținut de polițiști în urma plângeri depuse de mama uneia dintre fetițe.

Marian Nițache a recunoscut tot, mărturisind în fața instanței că obișnuia să recruteze, în mediul online, minori pe care îi îndemna și îi determina să realizeze materiale pornografice, șantajându-i ulterior cu expunerea publică a acestora, dacă nu vor continua să producă și să-i transmită materiale similare. A recurs la crearea mai multor conturi pe diferite site-uri de socializare, prezentându-se sub identitatea falsă a unui adolescent în vârstă de 15 ani, dar și sub propria identitate, însă fără a-și preciza vârsta reală, intrând în această manieră în contact cu minori sub 14 ani.

Bărbatul a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT din Gorj în data de 11 iunie 2021 și a fost condamnat, pe 17 ianuarie 2022, de Tribunalul Gorj, la 10 ani de închisoare. În plus, instanța a decis ca Nițache să le plătească celor șapte victime ale sale câte 30.000 de lei drept daune morale.

Sentința Tribunalului Gorj nu este definitivă, iar Nițache a declarat deja apel la sentința dată de instanța de fond.

