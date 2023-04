Bielorusa Sabalenka, invidioasă pe Swiatek după trei finale pierdute la Stuttgart: "Vreau și eu o mașină!"

Primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, s-au întâlnit în ultimul act al turneului de WTA 500 de la Stuttgart.

Iga Swiatek, numărul unu WTA, s-a impus fără drept de apel în disputa cu Sabalenka, locul doi, scor 6-3, 6-4.

Poloneza a câștigat pentru al doilea an la rând turneul de la Stuttgart. Anul trecut, ea o învingea tot pe Sabalenka în finală.

Pe lângă premiul de 120.000 de dolari, Swiatek a câștigat și un Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.

Sabalenka a pierdut trei finale la Stuttgart și le-a cerut organizatorilor să îi pună deoparte o mașină în caz că mai ajunge în ultimul act.

"Iga, bucură-te de mașină! Am o întrebare pentru sponsori și pentru directorul turneului: Putem să facem o înțelegere, dacă mai joc o finală să primesc și eu una? Am obosit să joc finale și să plec fără mașină. O să mă întorc până câștig și eu una".

Sabalenka s-a făcut că lovește cu racheta mașina câștigată de Swiatek.

"Can I make a deal if I make another final, I'll just get an extra car...?" 🤣@SabalenkaA will be back, Stuttgart! 🫶 pic.twitter.com/v4gLKl5R4G