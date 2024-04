Jucătoarea fără permis de conducere a câștigat un Porsche la WTA Stuttgart VIDEO

Tenismena Elena Rîbakina din Kazahstan, locul 4 mondial, a câștigat duminică turneul WTA 500 de la Stuttgart.

În finală, Rîbakina a învins-o fără drept de apel pe ucraineanca Marta Kostyuk (27 WTA), scor 6-2, 6-2, meci care a durat puțin peste o oră.

Ca de obicei la turneul din Germania, sponsorul Porsche a pus la bătaie o luxoasă mașină, pe care Rîbakina n-a avut însă voie s-o conducă pe teren, pentru că jucătoarea de 24 de ani nu are încă permis de conducere.

”Este unul dintre obiectivele mele în acest an, în afara tenisului”, a recunoscut Rîbakina.

Elena Rybakina wins a Porsche but she’s in the passenger seat because she doesn’t have a license 😂

Queen. pic.twitter.com/XMNN5EKWTy