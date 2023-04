Iga Swiatek a condus un Porsche pe teren, dar nu va păstra mașina. Cine e fericitul care o va conduce VIDEO

Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe belarusa Arina Sabalenka şi şi-a păstrat titlul la turneul de la Stuttgart. Este al 13-lea trofeu WTA pentru liderul mondial.

Numărul 1 mondial s-a impus în faţa ocupantei locului secund, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 50 de minute.

Swiatek a obţinut al 13-lea titlu al carierei, reuşind să câştige al 20-lea meci disputat în acest an.

Swiatek şi-a apărat un titlu pentru a treia oară în carieră, după ce a făcut-o anterior la Roma 2022 şi la Doha anul acesta. Ea conduce acum cu 5-2 în întâlnirile directe cu Sabalenka.

De asemenea, Swiatek a pus mâna pe o mașină Porsche pe care a condus-o chiar pe terenul de joc, ea precizând că i-o va face cadou tatălului ei.

Stuttgart tennis court or Autobahn? 😅 @iga_swiatek 🏆 #PorscheTennis pic.twitter.com/4xfIsJANPk

Winning a @Porsche for her father 🚙🎁@iga_swiatek simply loves playing in Stuttgart!#PorscheTennis pic.twitter.com/T0WPY3nsnd