Porsche pregateste un Panamera cu doua usi

Porsche va lansa in viitorul apropiat o versiune coupe a lui Panamera, pentru a-si mari gama si pentru a atrage cat mai multi clienti.

Noul Panamera GT va avea rolul de a imbunatati vanzarile marcii din Stuttgart si de a participa la atingerea targetului de 150.000 de masini produse anual stabilit anul trecut, cand Porsche a reusit sa scoata pe portile uzinelor sale 75.000 de unitati.

In momentul in care va fi aruncat pe piata, Panamera GT va da semnalul revenirii marcii din Stuttgart pe segmentul coupe-urilor GT cu motor frontal, ultimul model care s-a incadrat in aceasta linie fiind 928 (produs pana in 1995).

Panamera GT nu va fi singurul model nou pe care Porsche il va arunca pe piata in anii urmatori. Dupa coupe-ul german vor urma un SUV compact care va completa gama de modele de teren inceputa de Cayenne si care va fi construit pe platforma lui Audi Q5.

In sfarsit, Porsche va incerca sa atraga si mai multi clienti printr-un roadster mai ieftin decat Boxster care va avea la baza platforma viitorului Audi R4, fratele mai mic al lui R8.

Continuarea pe Automarket.ro

Ads