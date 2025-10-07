Retragere inexplicabilă a gigantului Porsche din Campionatul Mondial: ”Regretăm profund”

Porsche a anunțat marți sfârșitul implicării sale în categoria Hypercar din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), marca intenționând să se concentreze pe Formula E și Campionatul american (IMSA), transmite L'Equipe.

Echipa germană va încheia sezonul 2025, în care mai există o singură cursă, pe 8 noiembrie, cea de 8 ore din Bahrain, apoi se va retrage din Campionatul Mondial de Anduranță și din categoria Hypercar. Anunțul a fost făcut marți într-un comunicat ce rămâne evaziv în ceea ce privește motivele care stau la baza acestei retrageri.

”Regretăm profund că, din cauza circumstanțelor actuale, nu ne putem continua participarea la WEC dincolo de acest sezon”, a declarat Michael Steiner, membru al comitetului executiv responsabil cu dezvoltarea la Porsche, într-un context economic dificil pentru această marcă.

Anul trecut, constructorul german lupta pentru titlu în WEC, fiind învins de Toyota în ultima etapă a calendarului. Cu toate acestea, trei reprezentanți ai Team Penske au fost încoronați campioni la categoria piloți: trioul format din Kevin Estre, Andre Lotterer și Laurens Vanthoor, în Porsche-ul nr. 6. Acest sezon a fost mai puțin reușit, totuși marca a obținut o victorie în Cursa de 6 Ore de la Austin.

Lăsând deoparte WEC, Porsche intenționează acum să se concentreze pe celelalte două discipline auto în care a fost implicat: Formula E, cu Porsche 99X, și Campionatul nord-american IMSA, cu Porsche 963.

