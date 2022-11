Trabantul si Porsche, printre cele mai sigure masini din Romania

Tancurile Hummer si Trabanturile se numara printre cele mai sigure masini din Romania

Astfel, anul trecut, doar doua Trabanturi din cele 16.598 inmatriculate au fost implicate in accidente grave si niciunul din cele 172 de Hummer-uri n-a provocat coliziuni cu raniti, informeaza Gandul de miercuri.

In 2007, pe soselele din Romania s-au produs 5.200 de accidente grave, soldate cu 1.572 de raniti si 4.824 de raniti grav, in conditiile in care sunt inmatriculate 3,7 milioane de masini.

Daca se iau in considerare marcile masinilor implicate in accidente, se ajunge la concluzii surprinzatoare. Astfel, una din cele mai sigure masini pentru soferi este Trabantul, doar doua din cele 16.598 inmatriculate fiind implicate in accidente grave, cu raniti.

La fel, foarte sigure sunt si "tancurile" Hummer: nici unul din cele 172 de autoturisme Hummer n-a fost implicat intr-un accident grav.

Foarte bine stau si limuzinele Porsche, care au "produs" doar doua accidente grave la 1.500 de bucati inmatriculate.

La fel, Lexus, cu 800 de bucati, are doar o coliziune grava.

La polul opus sunt masinile din clasa Premium, tip Mercedes si BMV Mercedes, cu 64.852 de masini inmatriculate si cu 230 de accidente grave soldate cu 102 morti si 212 raniti, ceea ce depaseste de 2,5 ori media pe tara.

Dacia conduce detasat la capitolul numar de accidente, cu 1.645. Prost sta si Opel, marca ce ocupa locul trei la masini inmatriculate (240.769 bucati), dar are locul doi la accidente (334), inaintea celor 300.000 de autoturisme Volkswagen (333).

In rest, Daewoo e putin peste medie, iar Renault si Ford sunt aproape de normal.

