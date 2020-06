Masini de lux confiscate de stat, scoase la licitatie. Primele oferte: un Audi Q7 si un Porsche Panamera

Ziare.

Printre bunurile scoase deja la licitatie se afla si masini de lux, dar si material de constructie, fier vechi sau haine. Un Porsche Panamera alb (an 2012), de exemplu, are pret de pornire a licitatiei de 89,567.00 lei (circa 18.700 euro), iar un Audi Q7 rosu (an 2008), cu 21.439 lei (circa 4.500 euro). Alt Audi Q7, negru, S-line (fabricat 2007) are pret de pornire de 26.680 lei."Acest instrument inovativ a fost dezvoltat pentru a facilita accesul potentialilor cumparatori la proceduri cu respectarea tuturor standardelor de distantare sociala si pentru reducerea la minimum a costurilor determinate de participarea la licitatiile clasice", se precizeaza intr-un comunicat al MJ. Prin acest demers, ANABI se alatura agentiilor de profil din Franta, Olanda, Marea Britanie, Belgia si SUA, care implementeaza cu succes aceasta buna practica."Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizarii acestor licitatii se asigura transparenta si accesul facil la informatii privind activitatea ANABI, fiind consolidate totodata mecanismele interne de management eficient al resurselor publice", sustin reprezentantii Ministerului Justitiei.In prezent, ANABI are in administrare/evidenta bunuri indisponibilizate in procese penale in valoare cumulata de aproximativ 203.348.420 euro (cont unic, conturi in unitati financiar-bancare si bunuri mobile aflate in administrare sau in procedura de valorificare).A.N.A.B.I. este o institutie publica de interes national cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei si isi desfasoara activitatea cu respectarea urmatoarelor principii: legalitatea, confidentialitatea, integritatea, autonomia operationala, celeritatea, eficienta si respectarea drepturilor si intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor si ale tertilor.