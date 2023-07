Val de bombardamente asupra portului Odesa de la Marea Neagră: ”Un alt atac nocturn al monştrilor” VIDEO

Rusia a lansat duminică un alt val de atacuri pe timp de noapte asupra portului Odesa de la Marea Neagră, în urma bombardamentelor o persoană fiind ucisă şi 18 rănite, inclusiv patru copii. Atacurile au afectat infrastructura rezidenţială, iar cea mai mare biserică ortodoxă din oraş, veche de peste două secole, a fost, de asemenea, lovită, relatează Reuters.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că după miezul nopţii Rusia a lansat rachete Onyx de înaltă precizie şi rachete de croazieră Kalibr asupra Odesei.

"Odesa: un alt atac nocturn al monştrilor", a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. "Din păcate, avem un civil care a fost ucis", a anunţat guvernatorul.

Dintre cei 18 răniţi, 14 au fost spitalizaţi, inclusiv trei copii.

Agenţia de ştiri RBC-Ucraina a informat că cea mai mare biserică ortodoxă din oraş, Catedrala Spaso-Preobrajenski, sfinţită în 1809, a fost grav avariată în urma atacurilor. Videoclipuri pe reţelele sociale arată dărâmături în interiorul unei biserici în care s-a declanşat şi un incendiu, în timp ce un bărbat îndurerat merge şi repetă: "Biserica nu mai este".

"Guys, we don't have Spaso-Preobrazhenskyi Church anymore, the symbol of Odesa, what are we gonna do, people?" a priest who recorded this video from Odesa said.

A Russian missile hit the church in Odesa, southern #Ukraine. There was definitely a NATO base in there. pic.twitter.com/vo2nC8ER2g