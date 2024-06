Brandul Louis Vuitton, acuzat că a copiat în noua colecție bluza românească din Mărginimea Sibiului FOTO

Brandul Louis Vuitton este acuzat, într-o postare pe Facebook, de către reprezentanții comunității online La blouse roumaine că cea mai nouă colecție a brandului este inspirată din portul tradițional din Mărginimea Sibiului, fără ca acest lucru să fie specificat.

Conform oradesibiu.ro, casa de modă este acuzată că a utilizat motivele tradiționale ale portului românesc din Oltenia, Transilvania și Muntenia, însă fără a recunoaște originea.

Nu este prima dată când un brand de renume se inspiră din portul românesc. În 2017, motivele de pe cojocul din Bucovina au fost observate în colecția brandului Christian Dior.

În colecția din 2024, numită „LV by the Pool” iile sunt prezentate într-un mod aparte, și pot fi purtate fie peste un costum de baie sau sub forma unui top mai chic care iese din ideea de tradițional, însă cu toate motivele prezente pe bluza tradițională din Mărginimea Sibiului.

„La blouse roumaine” acuză casa de modă că a copiat motivele tradiționale și îi cere să menționeze sursa de inspirație folosită în colecția menționată. În plus, organizația îi mai cere brandului de lux să scoată toate piesele ce au fost inspirate din portul românesc până la obținerea acordului de folosire a designului.

„Vă rugăm să acordați recunoaștere și respect comunităților din Transilvania, Oltenia și Muntenia din România care și-au păstrat identitatea și moștenirea culturală prin portul tradițional unic, mărturie a trecerii lor prin istorie din generație în generație. Unele piese din colecția „LV by the Pool” 2024 sunt inspirate din bluza românească specifică regiunii Mărginimea Sibiului, fără a indica sursa design-ului. Considerăm că modul în care motivele, croiala și structura bluzei tradiționale românești sunt folosite în colecția LV, fără a se recunoaște originea și identitatea, încalcă drepturile culturale ale comunităților din regiunile mai sus menționate. Prin urmare, vă rugăm să eliminați din colecție toate piesele de inspirație românească până la obținerea acordului de utilizare a designului cultural, cu mențiunea creditului cuvenit”, scrie organizația într-o postare pe Facebook.

De asemenea, organizația mai cere suportul comunităților din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Țara Făgărașului, Argeș, Sudul și Centrul Transilvaniei și tuturor iubitorilor portului românesc să sprijine noua campanie „Give Credit”, în traducere, „A da recunoaștere” ce se referă la folosirea de către brandul Louis Vuitton a cămășii de Mărginime în noua colecție din acest an.