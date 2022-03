Berdeansk, un port al Ucrainei la Marea Azov, este în flăcări, joi dimineaţă, 24 martie, după un atac cu rachete al rușilor.

Majoritatea incendiilor din apropierea Centralei Cernobîl au fost stinse, iar Mariupol este aproape distrus după o lună de război.

”Portul din Berdeansk este în flăcări”, a transmis, joi dimineaţă, Nexta, pe Twitter.

Jurnaliştii au precizat că, deocamdată, nu se ştie dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă forţele armate ruse au aruncat în aer rezervoarele de combustibil. Oraşul este situat la aproximativ 75 km nord-vest de Mariupol.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu