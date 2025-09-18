Câți români dețin legal arme letale. Cei mai mulți au chiar două, maximul permis

După ce în Parlamentul României a fost ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk, problema posesiei armelor de foc a revenit, iar Poliția Română a oferit statistica oficială despre câți români dețin arme legal, joi, 18 septembrie. Peste 100.000 de români au un permis port-armă, însă numărul armelor deținute de persoane fizice este aproape dublu.

În România sunt înregistrați oficial 105.755 de deținători de arme, iar în circuitul civil sunt 192.695 de arme letale, spun reprezentanții Poliției.

„În urma verificărilor efectuate la structura competentă din cadrul Poliției Române, a rezultat faptul că, în prezent, la nivel național, sunt 105.755 de deținători de arme, persoane fizice, iar în circuitul civil sunt 192.695 de arme letale și 82.609 de arme neletale”, a precizat Poliția Română pentru Newsweek.

Posesorii de arme din România au dreptul la maxim două arme cu 100 de cartușe pentru fiecare armă și 50 de cartușe oarbe pentru fiecare armă.

Permisul port-armă se acordă însă doar unor categorii restrânse, de la vânători și persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe durata acestei calități, până la demnitari, magistrați, diplomați, militari, polițiști și alte persoane prevăzute de lege.

Pentru a obține un permis port-armă în România, sunt necesare, printre altele:

certificat de cazier judiciar (anumite antecedente penale contează mai mult ca altele);

un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, purta și folosi arme și muniții letale, și este apt să dețină astfel de arme și muniții;

aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și copie.

Cursurile de pregătire au o durată de 80 de ore, dintre care 20 de ore practică, și se organizează pe o durată minimă de 15 zile. Prețul variază între 1.000 și 2.500 de lei, potrivit sursei citate.

