Turcia construiește cel mai mare portavion din Marea Mediterană, cu o lungime de aproape 300 de metri. Când va fi gata nava de război

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 07:40
259 citiri
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan anunță construcția celui mai mare portavion din Mediterană Foto: X/@RTErdogan

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat construcția unui portavion gigantic, care ar putea fi cea mai mare navă de pe Marea Mediterană odată cu intrarea în serviciu. Cu o încărcătură de peste 60.000 de tone și lungime de aproape 300 de metri, portavionul turcesc MUGEM va depăși în dimensiuni nava franceză Charles de Gaulle, cu cele mai mari dimensiuni din Mediterană în prezent.

Viitorul portavion va fi primul proiectat și construit în Turcia. Cu o lungime de 285 de metri, o lățime de 72 de metri și o încărcătură de peste 60.000 de tone, acest viitor gigant al mărilor va depăși cu mult portavionul francez Charles de Gaulle (261 de metri, 42.500 de tone), până acum cea mai puternică navă amiral din Marea Mediterană.

Cu acest nou proiect, Turcia intenționează să lovească puternic pe scena navală.

„Portavionul nostru național poate în prezent să-și continue călătoria de aici până la New York și să se întoarcă fără realimentare cu combustibil”, a declarat inginerul locotenent Aykut Demirezen pentru cotidianul Turkiye Today, lăudând astfel capacitățile de autonomie ale navei. Reproiectată în baza calculilor hidrodinamice, prova sa ar permite o reducere estimată de 1,5% a consumului de combustibil.

Prevăzut să fie lansat între 2027 și 2028 și să intre în serviciu până în 2030, MUGEM (Milli Uçak Gemisi, „portavionul național”) va putea găzdui cincizeci de aparate de zbor potrivit publicației Yeni Safak, apropiate de putere.

Erdogan vrea să inspire „popoarele oprimate, de la Palestina până în Somalia”

Spre deosebire de navele occidentale, axate în principal pe aviația pilotată, acesta va fi conceput încă de la început pentru drone de luptă de ultimă generație: Kızılelma și ANCA-III. De asemenea, va putea găzdui avionul de vânătoare ușor Hurjet în versiunea sa navală. Ankara asigură că peste 80% din componente vor fi produse local, ceea ce garantează independența strategică.

„Vom construi acest portavion mai mare decât TCG Anadolu. Obiectivul nostru este independența maritimă și superioritatea regională”, a subliniat Erdogan, după ce a sudat simbolic ultima piesă a unei rampe de testare destinate viitoarelor aeronave îmbarcate.

În discursul său de la Istanbul, președintele turc a afirmat că armata „scrie istoria” și „inspiră popoarele oprimate, de la Palestina până în Somalia”.

Proiectul se înscrie în doctrina „Patriei albastre” (Mavi Vatan) dorită de liderul turc, care vizează afirmarea influenței turce în estul Mediteranei, în Marea Neagră și până în Marea Roșie.

Această navă gigantică va urma portavionului TCG Anadolu, intrat în serviciu în 2022, și va fi completată de o a doua navă, TCG Trakya, aflată în prezent în construcție.

Dacă va fi respectat calendarul, Turcia se va alătura clubului foarte restrâns al țărilor capabile să proiecteze un portavion de această dimensiune – Statele Unite, Rusia, Franța, China, Regatul Unit. Rusia, în prezent, nu are un portavion funcțional.

Cu toate acestea, ar trebui să-și piardă rapid recordul: PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération), un proiect francez, va deveni noul gigant al Mediteranei, cu o încărcătură de 75.000 de tone, în aproximativ zece ani, notează Le Figaro.

Actuala navă-amiral a Marinei Franceze, Charles de Gaulle, este singurul portavion din lume non-american care are propulsie nucleară, în timp ce nava dorită de Erdogan va avea motor convențional.

Pe lângă Franța, în Mediterana, mai au portavioane Italia și Spania, dar acestea au dimensiuni mai mici. De asemenea, Egiptul are în dotare navele de asalt din clasa Mistral, transportă elicoptere. Sunt nave pe care producătorul francez nu le-a mai vândut Rusiei.

