Ce a făcut o femeie din Sibiu după ce a găsit pe stradă un portofel cu o sumă importantă de bani. ”L-a împins cu piciorul în iarbă” VIDEO

O tânără din Sibiu a avut parte de o surpriză când, disperată că și-a pierdut portofelul în care avea actele și o sumă mare de bani, l-a găsit la un magazin din apropiere.

Tânără le-a cerut ajutorul sibienilor pe Facebook și polițiștilor miercuri dimineață, după ce marți noapte și-a căutat disperată portofelul pe stradă. În el avea 2.000 de lei, bani pentru chirie, și acte importante.

Un vecin i-a pus la dispoziție imaginile de pe camerele de supraveghere montate în zona blocului în care locuiește și astfel a văzut că o femeie găsise portofelul la câteva minute după ce l-a pierdut.

”Am venit de la cumpărături și, pe aleea de lângă bloc, de pe strada Oțelarilor, m-am aplecat să iau cățelușa în brațe, să nu risc să plece în stradă. În acel moment, mi-a picat portofelul din buzunar. Eu am plecat în apartament și nu mi-am dat seama pe moment că nu îl mai am. Abia în casă am sesizat și am început să îl caut. Până azi dimineață (n.red.: miercuri) l-am căutat peste tot, iar apoi m-am dus la un vecin care are cameră de filmat și bate exact pe aleea pe care am venit eu. Pe filmare se vede că la ora 19:46 l-am pierdut, iar la ora 19:52 a trecut o femeie pe acolo. A văzut portofelul pe alee, l-a împins cu piciorul în iarbă, s-a uitat stânga-dreapta să nu fie văzută, apoi l-a luat și a plecat”, a povestit tânăra, potrivit oradesibiu.ro

La scurt timp după mediatizarea cazului, tânăra a fost anunțată de vecini că portofelul ei se află la un magazin din cartier. Din fericire, femeia care îl găsise pe stradă l-a lăsat acolo sperând că proprietara va veni să-l ia.

”Am reușit să-mi recuperez portofelul. Femeia l-a lăsat la un magazin alimentar la cinci blocuri de mine. Sunt toți banii în el și toate actele”, a anunțat tânăra.

