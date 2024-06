Un portret al regelui Charles al III-lea, vandalizat de activiştii pentru drepturile animalelor. Care a fost motivul VIDEO

Portretul oficial al regelui Charles al III-lea, realizat recent de artistul Jonathan Yeo, a fost vandalizat marţi, 11 iunie, de activiştii pentru drepturile animalelor din cadrul grupului britanic Animal Rising.

A fost un mod de a protesta împotriva Societăţii Regale pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale (RSPCA), o organizaţie pentru protecţia animalelor sponsorizată de monarh, pe care Animal Rising o acuză de cruzime faţă de animale.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB