Atenționare de călătorie pentru Portugalia venită de la MAE român. E grevă a personalului de asistență tehnică la sol în aeroporturile din această țară

Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză sunt informați de Ministerul de Externe asupra faptului că Sindicatul Industriilor Metalurgice și Industriilor Conexe (SIMA) și Sindicatul Transporturilor (ST) au notificat declanșarea unei greve a personalului de asistență tehnică la sol (handling), angajat în structurile aeroporturilor din Lisabona, Porto, Faro și Funchal.

Acțiunea se va desfășura în perioada 3 septembrie - 2 ianuarie 2026 (ora 24:00), conform următorului program:

* în perioadele 3 - 9 septembrie, 12 - 15 septembrie, 19 - 22 septembrie și 25 - 28 septembrie;

* în perioadele 3 - 6 octombrie, 10 - 13 octombrie, 17 - 20 octombrie, 24 - 27 octombrie;

* în perioadele 7 - 10 noiembrie, 14 - 17 noiembrie, 12 - 24 noiembrie, 28 noiembrie - 1 decembrie;

* în perioadele 5 - 8 decembrie, 12 - 15 decembrie, 19 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026.

Ca efect al acestei acțiuni sindicale, se preconizează apariția unor întârzieri și perturbări în programul de operare al curselor aeriene.

Informațiile referitoare la companiile aeriene afectate de grevă sunt permanent actualizate pe pagina www.portway.pt.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351.927.411.628.

