Un bărbat a murit sufocat după ce soția sa "obeză" s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica

Un bărbat din Portugalia a fost „sufocat până a murit” după ce soția sa, despre care se spune că este obeză, s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica, scrie dailymail.co.uk.

Victima, în vârstă de 59 de ani, care a fost descrisă în presa locală ca fiind de constituție firavă, a murit în casa sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto.

Soția sa, care este cu un an mai mare și cântărește peste 100 kg, s-a împiedicat în timp ce se dădea jos din pat pentru a se duce la partenerul ei, care stătea întins pe podea lângă ea.

Vecinii, alertați de țipetele femeii, după ce aceasta a rămas blocată între pat și peretele casei cuplului, au alergat în ajutorul lor în primele ore ale dimineții de luni, 11 august.

Au reușit să o ridice de pe el, dar el era deja inconștient când au sosit pompierii și paramedicii.

Din păcate, eforturile echipelor medicale de a-l resuscita după ce a intrat în stop cardiac s-au dovedit a fi în zadar.

Se pare că greutatea femeii a jucat un factor cheie în incapacitatea ei de a se ridica după ce a rămas blocată.

Nu este clar cât cântărește, dar a fost descrisă de localnici ca fiind „obeză”.

Cotidianul portughez Correio da Manha a relatat că cinci bărbați au fost nevoiți să o ridice de peste partenerul ei.

Ofițerii de poliție au investigat incidentul, dar au exclus crima și au decis că a fost doar un accident ciudat.

O sursă apropiată anchetei a declarat: „A fost clasificată drept asfixie accidentală.

Este evident o moarte foarte neobișnuită, dar nu a existat nicio intenție criminală.

Femeia s-a împiedicat când s-a dat jos din pat și a încercat să se apropie de soțul ei, care stătea pe podea, ceea ce a dus la ceea ce s-a întâmplat.”

Cuplul a trăit împreună ca soț și soție timp de mai mulți ani, deși nu erau căsătoriți oficial, conform rapoartelor din Portugalia.

