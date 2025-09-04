Crește numărul morților în urma accidentului feroviar din Portugalia. Printre răniți se află mai mulți cetățeni străini FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:31
220 citiri
Crește numărul morților în urma accidentului feroviar din Portugalia. Printre răniți se află mai mulți cetățeni străini FOTO/VIDEO
Accident feroviar în Lisabona Foto: Captură video YouTube/RECORD D´NÔS

Cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite - cinci grav - după deraierea şi încastrarea într-o clădire, miercuri, 3 septembrie, a funicularului - ascensorul, cum este numit local - Glória, care asigură o legătură între Baixa şi Bairro Alto, în centrul istoric al Lisabonei, anunţă joi, 4 septembrie, într-o conferinţă de presă Institutul Naţional portughez al Medicinii de Urgenţă (INEM), la locul accidentului, relatează Euronews Lisabona.

Un bilanţ anterior anunţa 15 morţi şi 18 răniţi.

Numărul persoanelor care se aflau la bord la momentul accidentului este necunoscut, potrivit Institutului.

Potrivit unor surse citate de presa portugheză joi, între răniţi se află patru portughezi, doi germani, doi spanioli, un sud-coreean, un cetăţean din Capul Verde, un canadian, un italian, un francez, un elveţian şi un marocan.

Există temeri că între morţi se află mai mulţi străini, având în vedere că este vorba despre una dintre cele mai celebre atracţii turistice din oraş.

”Toate echipele Protecţiei Civile, pompierilor şi INEM sunt la faţa locului pentru a îngriji victime. Confirm că există morţi şi ţin să transmit condoleanţe. Lisabona este în doliu, este un moment tragic pentru oraş. Din nefericire, este extrem de grav. Este un accident care nu ar fi trebuit să aibă loc, dar, pentru moment, din respect faţă de persoanele şi familiile lor nu voi divulga cifre”, anunţa miercuri primarul Lisabonei, Carlos Moedas.

Potrivit INEM, răniţii grav au fost transportaţi la Spitalul S. José, cel mai apropiat de locul accidentului. Alte spitale au primit răniţi, ca Santa Maria şi S. Francisco Xavier.

Alarma a fost dată miercuri la ora locală 18.00 (19.00, ora României), iar pompierii au fost chemaţi la faţa locului.

Societatea care exploatează funicularul, Carris, anunţă într-un comunicat, citat de CNN Portugal, că toate echipele de salvare au fost trimise la faţa locului şi că, pentru moment, nu a fost posibil să stabilească cauzele accidentului.

Într-un interviu acordat postului NOW, un martor a declarat că ”funicularul a deraiat şi a fost complet distrus”.

Preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a transmis condoleanţe.

Într-un mesaj postat pe site-ul Portugaliei, el îşi exprimă speranţa că ”incidentul va fi rapid elucidat de către autorităţile competente”.

Preşedinta Parlamentului European (PE) Roberta Metsola şi-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor.

”Elevador da Glória” este un mijloc de transport istoric la Lisabona, care asigură o legătură între Restauradores, în centrul Lisabonei, şi Príncipe Real.

El circulă cu viteză foarte mică şi parcurge o distanţă scurtă din Calçada da Glória.

În funicular - care transportă peste trei milioane de persoane pe an - pot intra până la 40 de pasageri.

În 2018 a avut loc un accident similar, soldat cu 28 de răniţi.

