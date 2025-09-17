Un grup de balene ucigașe a scufundat un iaht turistic în largul coastei portugheze. Ce s-a întâmplat cu oamenii de la bord VIDEO

Un grup de balene ucigașe a scufundat un iaht turistic FOTO X/@easternair355

Un grup de balene ucigașe a lovit și scufundat un iaht turistic în largul coastei portugheze, sâmbătă, 13 septembrie. Ambarcațiunea clubului Nautic Squad transporta cinci persoane când orcile au atacat-o lângă plaja Fonte da Telha.

Imaginile arată o orcă lovind în mod repetat iahtul înainte ca acesta să înceapă să se clatine și să se scufunde, făcând o persoană să strige „O, Doamne”. Toți cei cinci membri ai echipajului au fost salvați de ambarcațiuni din apropiere cu puțin timp înainte ca ambarcațiunea lor să se scufunde, scrie The Telegraph.

O a doua ambarcațiune cu patru persoane la bord a avut nevoie și ea de asistență după ce a întâlnit aceleași orci în largul coastei Cascais. Nimeni nu a fost rănit.

🇵🇹 Orca attacks sailing boat, causing it to sink off Portugal's coast. Orcas ‘broke the rudder of the sailboat, opening a hole below the waterline, allowing water to enter.’ Sailors did not require medical assistance. pic.twitter.com/vovijsYk3j — Engaging Topics (@EngagingTopics) September 16, 2025

Atacurile orcilor asupra ambarcațiunilor din largul coastei spaniole au devenit mai frecvente în ultimii ani, iar unii experți consideră că sunt motivate de plictiseală.

Ads

Marinarii au fost avertizați luna trecută să nu iasă pe mare din cauza amenințării sporite pe care acestea o reprezentau.

Autoritatea maritimă națională portugheză a primit un apel de urgență pentru prima ambarcațiune la ora 12:30, înainte de a trimite echipe de salvare.

Martorii au relatat diferite povești despre atac. Unii spun că au văzut patru orci, în timp ce un căpitan a spus că o balenă a lovit cârma în mod repetat, provocând fisuri care au inundat coca.

Este a treia scufundare a unei ambarcațiuni atribuită orcilor în largul peninsulei Iberice. Între 2020 și 2023, cel puțin 500 de întâlniri cu orci au fost raportate în regiune, 20% dintre nave suferind avarii.

Atacurile au început în jurul anului 2019 și au crescut în frecvență.

Orcile vizează de obicei cârmele ambarcațiunilor în apele de-a lungul coastei atlantice a Galiției și în apropierea Strâmtorii Gibraltar.

Atacurile recente au avut loc în ape mai puțin adânci și în zone mai aglomerate.

Un comentariu pe unul dintre grupurile de socializare create pentru navigatorii care navighează de-a lungul coastei iberice dezvăluie că atacurile orcilor au loc în fiecare an „exact în aceeași porțiune”.

Ads

„Am fost terorizați în fiecare zi timp de 4 săptămâni anul trecut, în timp ce ne îndreptam spre Arc... O mulțime de bărci avariate... chiar și un transport aerian la spital pentru o sărmană doamnă... O problemă foarte reală”, a spus un comentator.

Biologii marini care studiază comportamentul sugerează că balenele ar putea acționa din plictiseală sau în căutarea stimulării fizice.

Populația de orci iberice numără mai puțin de 50 de indivizi și este considerată a fi în pericol critic de dispariție.

Scufundările anterioare includ bărci în apropiere de Sines în 2022 și în largul coastei Vianei do Castelo în același an.

Locația navei scufundate a fost marcată cu geamanduri pentru o posibilă recuperare.

Ads