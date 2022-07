Prim-ministrul portughez António Costa a declarat că „nu există timp de pierdut” în lupta împotriva schimbărilor climatice și în investițiile în energii regenerabile, cum ar fi "gigabateria" Tâmega, care include trei baraje și a fost inaugurată luni, 18 iulie.

Cu o capacitate de 1.158 megawați (MW), Sistemul de producție electrică Tâmega (SET) este capabil să stocheze 40 de milioane de kilowați (KWh), echivalent cu energia consumată de 11 milioane de oameni pe zi în casele lor, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în Europa.

Complexul reunește trei hidrocentrale și trei baraje. În Daivões și Gouvães proiectul este încheiat, în timp ce în Alto Tâmega ar trebui finalizat în doi ani, potrivit Euractiv.

A aposta nas energias renováveis é fundamental para combater as alterações climáticas e garantir a segurança energética. Com a Gigabateria Hidroelétrica do Tâmega, evitaremos, por ano, a importação de 160 mil toneladas de petróleo e a emissão de 1,2 milhões de toneladas de CO2. pic.twitter.com/xgDL7gvun8