Președintele Portugaliei îl numește pe Donald Trump „activ sovietic”. „Noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa l-a numit miercuri pe omologul său american, Donald Trump, un „activ sovietic” și l-a acuzat că favorizează Rusia în negocierile care au ca scop ajungerea la un acord de pace în Ucraina, informează agenția de știri EFE.

„Conducătorul suprem al celei mai mari superputeri a lumii este, obiectiv vorbind, un activ sovietic sau rus”, a declarat Rebelo de Sousa în timpul unui discurs la Universitatea de Vară a Partidului Social Democrat (PSD), o inițiativă de formare a tinerilor care se desfășoară până duminică la Castelo de Vide.

„În termeni obiectivi, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă. În fiecare zi există amenințări teribile cu sancțiuni; dar există oare vreo sancțiune americană împotriva Federației Ruse? Niciuna”, a argumentat președintele portughez.

În acest sens, șeful statului portughez a apreciat că Statele Unite „au trecut de la a fi un aliat al uneia dintre părți la a fi un arbitru” al conflictului și a criticat Statele Unite pentru excluderea atât a Ucrainei, cât și a Europei din tratativele de pace cu Rusia.

Nu este prima dată când Rebelo de Sousa îl atacă pe Trump. La începutul acestui an, el a avertizat că președintele SUA urmărește „o alunecare de la democrație la dictatură” după ce Trump a interzis accesul mai multor instituții media la Casa Albă.

