Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:33
86 citiri
Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
Steagul Palestinei FOTO: Pexels

Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – afișarea steagului sudanez în locul steagului palestinian, relatează Le Figaro.

Guvernul portughez a publicat duminică un mesaj pe X cu steagul Sudanului în locul steagului Palestinian.

Mai mulți internauți au reacționat.

Steagurile celor două țări au aceleași culori, însă sunt diferite.

Postarea greșită a fost ștearsă și a fost înlocuită în câteva minute cu versiunea corectată, ilustrată cu steagul corect.

Ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel, a subliniat, citat de presă, la New York, că soluția celor două state este ”singura cale către o pace dreaptă și durabilă”.

Guvernul de la Lisabona reafirmă ”dreptul Israelului de a exista” și ”nevoile sale reale în domeniul securității” și ”condamnă încă o dată atacurile teroriste atroce de la 7 octombrie” 2023, comise de HAMAS în sudul Israelului, a declarat șeful diplomației portugheze.

Lisabona se alătură, prin recunoașterea Palestinei ca stat, Franței și altor aproximativ 20 de țări europene care și-au anunțat în mod oficial susținerea față de înființarea unui stat palestinian.

Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este pus la punct de către Kemi Badenoch, președintă a Partidului Conservator din Regat, respectiv lider al opoziției. Motivul: recunoașterea statului...
Revolta Israelului, după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Nu promovează pacea!”
Revolta Israelului, după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Nu promovează pacea!”
Război al declarațiilor între Israel și o parte dintre statele occidentale. Statul aflat în conflict militar a criticat Marea Britanie, Canada și Australia pentru poziția...
#Portugalia, #Palestina, #Israel , #Portugalia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Simona Halep a recunoscut, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati": "A existat o singura cale"
ObservatorNews.ro
Cat costa sa stai cu chirie in 2025 in marile orase si cat vor, de fapt, sa plateasca romanii
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
  2. "Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
  3. Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc
  4. Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
  5. CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO
  6. Tentativa de împăcare dintre Regele Charles și fiul său mai mic nu a avut prea mare succes. Monarhul a respins întoarcerea lui Harry la îndatoririle oficiale ale familiei regale
  7. Tusk avertizează: Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian. Cât de departe e dispusă să meargă NATO
  8. 4 pași pentru a-ți schimba cariera după 40 de ani dacă te simți complet blocat, potrivit unui expert
  9. Arheologii caută urmele grădinii biblice a Edenului. Ei analizează în detaliu textele antice și imaginile din satelit
  10. Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO