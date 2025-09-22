Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X

Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – afișarea steagului sudanez în locul steagului palestinian, relatează Le Figaro.

Guvernul portughez a publicat duminică un mesaj pe X cu steagul Sudanului în locul steagului Palestinian.

O Governo português assinala o reconhecimento do Estado da Palestina com a bandeira... do Sudão 🙃. pic.twitter.com/yO9hKpIC3a — Fabian Figueiredo 🍉 (@ffigueiredo14) September 21, 2025

Mai mulți internauți au reacționat.

Steagurile celor două țări au aceleași culori, însă sunt diferite.

Postarea greșită a fost ștearsă și a fost înlocuită în câteva minute cu versiunea corectată, ilustrată cu steagul corect.

Ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel, a subliniat, citat de presă, la New York, că soluția celor două state este ”singura cale către o pace dreaptă și durabilă”.

Guvernul de la Lisabona reafirmă ”dreptul Israelului de a exista” și ”nevoile sale reale în domeniul securității” și ”condamnă încă o dată atacurile teroriste atroce de la 7 octombrie” 2023, comise de HAMAS în sudul Israelului, a declarat șeful diplomației portugheze.

Lisabona se alătură, prin recunoașterea Palestinei ca stat, Franței și altor aproximativ 20 de țări europene care și-au anunțat în mod oficial susținerea față de înființarea unui stat palestinian.

