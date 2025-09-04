Zi de doliu în Portugalia, pentru cele 15 persoane care au murit în accidentul feroviar. „Este o zi tragică pentru oraşul nostru” FOTO/VIDEO

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 07:29
Zi de doliu în Portugalia, pentru cele 15 persoane care au murit în accidentul feroviar. „Este o zi tragică pentru oraşul nostru” FOTO/VIDEO
Autoritățile la fața locului Foto: Captură video YouTube/SBT News

O zi de doliu național a fost declarată în Portugalia după ce cel puțin 15 persoane au murit miercuri, 3 septembrie, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a declarat că printre victime se află și cetățeni străini, dar nu a identificat victimele și nu a dezvăluit naționalitatea acestora.

Alte cel puțin 18 persoane, printre care și un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian.

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

Imaginile au arătat epava vagonului galben și alb - cunoscut sub numele de Elevador da Glória, care urcă și coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei în tandem cu unul care merge în direcția opusă - prăbușit pe o parte în strada îngustă pe care o traversează.

Vagonul părea să se fi izbit de o clădire. Părți ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forță brută și s-a destrămat ca o cutie de carton...”, a declarat Teresa d’Avó pentru canalul de televiziune portughez SIC.

Un martor a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Se pare că accidentul s-a produs în jurul orei 18:00. Oficialii serviciilor de urgență au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în puțin peste două ore.

SITRA, un sindicat, a transmis pe rețelele de socializare că unul dintre membrii săi a murit în accident.

„Un accident tragic”

„Este o zi tragică pentru orașul nostru... Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat reporterilor Carlos Moedas, primarul capitalei portugheze.

Guvernul Portugaliei a declarat că joi va fi zi de doliu național. Într-o declarație a cabinetului prim-ministrului Luis Montenegro se menționează că tragedia „a adus durere familiilor și consternare întregii țări”.

Anchetatorii poliției inspectează locul accidentului, iar procuratura generală a anunțat că va deschide o anchetă oficială, așa cum se obișnuiește în cazul accidentelor din transportul public.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns accidentul și și-a exprimat speranța că autoritățile vor stabili în curând cauza accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 și clasificată ca monument național, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieței Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viața de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris și este utilizată atât de turiști, cât și de rezidenți.

Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreținere au fost respectate”, inclusiv programele de întreținere lunare și săptămânale și inspecțiile zilnice.

Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcționarea celorlalte tramvaie din oraș și a dispus inspecții imediate, au relatat mass-media locale.

Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracțiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X că „am aflat cu tristețe despre deraierea trenului: "Condoleanțe familiilor victimelor”.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a scris pe X că este „consternat de teribilul accident”, în timp ce ministrul italian de Externe Antonio Tajani a scris că s-a întâlnit cu ministrul portughez de Externe și și-a exprimat „solidaritatea cu victimele”.

Portugalia, și în special Lisabona, a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii aglomerând zona populară din centrul orașului în lunile de vară.

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

