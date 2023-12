Șeful Europol, amenințat cu ancheta după ce a pus într-o situație jenantă Poliția Română. Experimentul cu droguri din portul Constanța VIDEO/FOTO

Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a provocat un scandal uriaș după ce s-a plimbat prin Portul Constanța cu un pachet în care, inițial, a lăsat să se înțeleagă că ar fi cocaină.

”Suntem în port, tocmai ce am coborât de pe o navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet, de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie... 100.000 de euro pe un kilogram de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă 1 gram - 100 de euro... Și nu m-a controlat nimeni deocamdată. Vom încerca să trecem cu acest pechet pe una din porțile portului, acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliție de frontieră. Important de spus: tot acest port este lăsat în grija unei patrule de poliție”, a spus Andreica într-o filmare postată pe Facebook.

El a adăugat că s-a dus în port mai multe zile pentru a testa vulnerabilitățile, dar că nu a fost verificat de nimeni.

”Nu am avut ce să testez, pentru că nu am întâlnit dificutate în a cumpăra produse de contrabandă, substanțe interzise, nu există niciun control în tot portul, nu avem niciun fel de instrumente prin care să fie verificate persoane”, a declarat el la Digi24.

Președintele Sindicatului Europol mai susține că securitatea portului nu este asigurată suficient din cauza lipsei de personal.

”Avem o patrulă, maxim 2, același lucru și la Poliția de Frontieră. Am plecat din port cu pachetul pe bord. Întrebând dacă voi fi controlat, au zis: ”Puteți pleca, nu vă controlează nimeni””, a mai spus Andreica

Reacția Poliției Române

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a declarat la Digi24 că președintele Europol riscă să fie cercetat penal dacă se va dovedi că a cumpărat cocaină în port, precizând însă că se îndoiește de acest lucru. El a mai spus că Poliția Română are în atenție acest caz. ”Aspectele semnalate în spațiul public sunt verificate, din datele pe care le dețin”, a declarat Georgian Drăgan.

Și purtătorul de cuvânt al M.A.I., Eduard Ionescu, a declarat că ”tot ce se întâmplă în Portul Constanța este sub atenția noastră”.

Ce conținea, de fapt, pachetul

După reacția autorităților, Cosmin Andreica a recunoscut că în pachetul respectiv era făină. Demersul său a fost un experiment, a precizat el.

”Acel pachet era, de fapt, un pachet de făină pe care l-am ambalat în modul specific în care sunt transportate substanțele interzise, iar experimentul l-am realizat însoțit de un jurnalist, tocmai pentru a elimina orice fel de chestiuni ce puteau fi interpretate ca fiind subiective.

Am încercat, la fel ca oricine altcineva, să pătrundem inițial în port pedestru să vedem dacă suntem întrebați ce căutăm acolo sau ce facem sau care este scopul pentru care am pătruns în Port. (...)

De asemenea, am ieșit din port cu acel pachet din imagini care conține făină la vedere, fără ca cineva să ne întrebe ceva. Ulterior, am repetat acest experiment și cu un autoturism să vedem dacă în situația în care pătrundem cu un auto suntem întrebați, cel puțin la ieșire, dacă nu la intrare, ce facem în Port. Nu s-a întâmplat acest lucru”, a explicat Cosmin Andreica într-o intervenție la Antena 3 CNN.

”După mediatizarea experimentului, se fac verificările propriu-zise”

Șeful Sindicatului Europol a subliniat că ce a vrut să demonstreze este faptul că structura Poliției Române este subdimensionată.

”După mediatizarea experimentului în cursul zilei de ieri, astăzi pot să vă spun că sunt cozi de sute de mașini la porțile de intrare în Portul Constanța și asta pentru că se respectă procedura stabilită de administrația Portului și se fac verificările propriu-zise.

Cu privire la securitatea portului, având în vedere că vorbim despre un obiectiv strategic, noi am vrut să atragem atenția asupra faptului că structura Poliției Române este subdimensionată acolo, structura Poliției de Frontieră este subdimensionate. (...) Indolența autorităților naște semne de întrebare”, a mai spus șeful Europol.

”Autoritățile nu admit că în Portul Constanța e un fel de sat fără câini”

Cosmin Andreica a acuzat autoritățile că se disculpă.

”Este clar că prin acest experiment am deranjat mai multe autorități și mai multe interese. Este clar că vor exista repercursiuni, dar, într-o țară civilizată, acest lucru trebuia să se traducă într-o interacțiune pentru a documenta vulnerabilitățile pe care noi le-am sesizat și pentru ca autoritățile să ia măsuri.

Ieri, am văzut doar autorități care se disculpau și încerau să arunce responsabilitatea dintr-o curte în alta, de la o instituție în alta, fără a admite că în Portul Constanța e un fel de sat fără câini, în condițiile în care nu există niciun fel de control”, a mai precizat liderul Sindicatului Europol.

