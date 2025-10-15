Laura Codruța Kovesi critică lipsa de acțiune de autorităților române. „Nu poate nimeni să mă convingă că tu nu vezi ce se întâmplă la tine în țară”

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, critică dur lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române privind problemele din portul Constanța. Aceasta susține că toate dosarele deschise vizând România au fost făcute pe baza informațiilor oferite de alte state.

„Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem. Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a declarat Laura Codruța Kövesi pentru Libertatea.

Șefa Parchetului European a criticat faptul că până acum nu a fost deschis vreun dosar de mare anvergură legat de problemele din portul Constanța.

„Am văzut că sunt dosare, se mai întâmplă câteva lucruri mici legat de portul Constanța, dar doar atât. Noi, de când s-a înființat Parchetul European, din 2019, n-am primit nicio informație legată de ce se întâmplă în portul Constanța, absolut niciuna”, a mai spus Kovesi.

Aceasta a subliniat că rolul Parchetului European nu este să detecteze, ci să facă investigații, de aceea instituția trebuie sesizată de autoritățile locale.

„Și acesta trebuie să fie un reflex. Un procuror român poate să înceapă să facă micul său dosar acolo, la fel cum am început și în Grecia cu operațiunea Calypso. Dacă nu eram în Parchetul European, procurorul grec probabil nu ar fi mers pe acea firmă, unde erau oameni de paie, și nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi văzut niciodată ce este în spate și n-ar fi ajuns să descopere ce se întâmpla”, a mai spus fosta șefă a DNA.

Kovesi a precizat că infracțiuni se comit în toate porturile din Europa, nu doar în portul Constanța, însă din alte state sunt primite informații și sesizări și procurorii europeni pot lucra.

„Un șef de vamă ne-a sunat și ne-a spus că după acțiunea noastră la Pireu a simțit că a crescut foarte mult volumul operațiunilor la el în port. Haideți să ne așezăm la masă să vedem ce e de fapt deschidere. Nu avem aceeași deschidere în România. Sunt importuri și din China? Sunt, iar în dosarele în care le-am investigat, majoritatea dintre ele au avut legătură cu frauda vamală.

Au fost situații în care am văzut că bunurile au intrat în portul Constanța, ele au avut ca destinație finală Germania sau Spania, dar aveau conexiuni cu România. Deci noi cumva venim cu informațiile din Spania și din Germania și vedem ce se întâmplă în România. Deci nu poate nimeni să mă convingă că tu, din România, nu vezi ce se întâmplă la tine în țară, dacă tu aștepți întotdeauna Parchetul European să vină din afară să spună uite aici s-a întâmplat asta și asta și asta, este altceva”, a mai spus șefa Parchetului European.

Kovesi a subliniat că dosarele cu fraudă vamală și cu TVA ce au avut conexiuni cu România au fost deschise pe baza informațiilor primite din afară, dar niciodată din țara noastră.

„Din punctul meu de vedere, frauda cu TVA și frauda vamală trebuie să fie o prioritate”, a adăugat ea.

Conform bilanțului făcut public în primăvara acestui an, în 2024, Parchetul European a deschis 251 de anchete legate de România, cu un prejudiciu estimat în valoare de 2,3 miliarde de euro, sumă ce plasează țara noastră pe locul 3 la nivel european după Italia și Germania.

Operațiunea „Calypso”

În acest an, procurorii europeni au coordonat o descindere în portul Pireu din Grecia, confiscând 2.435 de containere cu bunuri de contrabandă aduse din China, în principal biciclete electrice, textile și încălțăminte.

Operațiunea a purtat numele „Calypso” și a beneficiat de sprijinul autorităților din Grecia.

Mecanismul fraudulos din portul Pireu se desfășura, conform anchetatorilor, de cel puțin opt ani, cauzând un prejudiciu estimat la peste 350 de milioane de euro prin neplata taxelor vamale și 450 de milioane de euro prin neplata TVA.

