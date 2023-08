Constanța, poartă de intrare a drogurilor în România. Lipsa vameșilor și a scannerelor crește riscul să ajungă și substanțe interzise, odată cu cerealele din Ucraina

Experți internaționali și ONG-uri trag un semnal de alarmă și spun că închiderea porturilor ucrainene de la Marea Neagră, în contextul războiului, i-a făcut pe traficanții de droguri să-și reconfigureze rutele de trafic de droguri către alte porturi din apropiere.

Unul dintre ele este chiar Portul Constanța, suprasolicitat de o bună parte din exporturile ucrainene, în condițiile în care autoritățile de control se confruntau cu o gravă lipsă de personal și înainte de începerea războiului. Mai mult, în port funcționează doar două scannere de verificare a mărfurilor, potrivit g4media.ro.

”Închiderea terminalului de containere din portul Odesa, precum și închiderea altor terminale de containere din porturi ucrainene de la Marea Neagră, a generat o creștere a operațiunilor comerciale în porturile românești și bulgare de la Marea Neagră. Dacă aceste operațiuni comerciale în creștere nu sunt însoțite de o creștere corespunzătoare a investițiilor în măsuri de securitate și integritate, porturile Constanța și Varna, despre care se raportează că nu dispun de personal suficient, ar putea fi expuse și mai mult fluxurile de cocaină, heroină și la importurile de precursori de droguri sintetice”, se arată în raportul ”Perturbare sau strămutare? Impactul războiului din Ucraina asupra piețelor de droguri din sud-estul Europei”, întocmit de organizația Global Initiative Against Transnational Organized Crime și United Nations Office on Drugs and Crime, scrie sursa citată.

Infractorii se folosesc și de documente false.

Frontierele suprasolicitate ale Ucrainei creează oportunități pentru infractori ucraineni și ruși să-și gestioneze afacerile din sud-estul Europei, prin folosirea unor documente falsificate sau a așa-numitelor pașapoarte de aur”, se mai arată în raport.

Potrivit DIICOT, România este o țară de tranzit pe Ruta Balcanică, în special pentru droguri ca heroină, cocaina și ecstasy.

Una dintre vulnerabilitățile Portului Constanța este lipsa de personal a instituțiilor de control, care se resimte cu atât mai mult acum, când activitatea în Portul Constanța a crescut, ca urmare a războiului din Ucraina. ”În timpul vizitei de studiu, Serviciul Vamal, care este fără îndoială forța de stopare de la frontieră, a menționat că ar avea nevoie de o majorare cu 50 la sută a personalului său din port pentru a fi eficient”.

În plus, echipamentul mobil de scanare al Serviciului Vamal a fost nefuncțional.

