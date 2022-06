Rușii care mișună prin Portul Constanța. Mega-afacerile care ar putea avea de suferit în urma sancțiunilor occidentale

Dacă toate firmele care au legături cu rușii ar fi sancționate, situația din Portul Constanța ar deveni una foarte dificilă.

Aici activează mai multe companii conectate cu Rusia și care desfășoară activități importante pentru economia Portului.

Pentru a evita blocajele în urma unor eventuale sancțiuni, Statul Român ar trebui să aibă pregătită o alternativă la companiile rusești care operează în Port.

Mai ales că, de când rușii au invadat Ucraina, pe lângă importanța economică, Portul Constanța a căpătat o nouă dimensiune strategică.

LukOil

Rușii de la LukOil sunt cei mai înfipți în Portul Constanța fiind prezenți prin mai multe companii. Cea mai importantă este firma de trading a Petrotel-LukOil, Litasco SA din Geneva.

Parte a grupului LukOil, Litasco a semnat în luna ianuarie un contract cu Oil Terminal, în valoare de 54,5 milioane lei. Această cifră reprezintă mai mult de un sfert din cifra de afaceri a companiei constănțene.

Contractul se întinde pe întreg anul 2022 și are ca obiect „descărcarea țițeiului din nave maritime și predare la Conpet pentru pomparea la rafinărie, încărcarea benzinei și motorinei la nave și depozitarea țițeiului și produselor petroliere”.

Litasco este compania de marketing și de comerț international a LukOil. Aceasta are filiale în Hong Kong, Kazahstan, Singapore, Țările de Jos, Emiratele Arabe Unite, SUA, India și Rusia.

Anul trecut, Oil Terminal Constanța avusese un contract, pentru aceleași activități, direct cu compania Petrotel-LukOil, care mai deține un depozit și la Oil Terminal Galați.

Tot legat de LukOil este și nava Bellona, una dintre cele patru nave care operează servicii de bunkeraj și au dreptul să alimenteze cu combustibil vapoarele din Portul Constanța.

Nava Bellona aparine firmei LukOil Marine Bunker din Moscova care este firma de bunkeraj a holdingului rusesc.

Ruso-bulgarii

Logitex Constanța SRL se ocupă tot cu bunkerajul și cu agenturarea de nave și este deținută de firma bulgărească L-Shipping OOD și rusul Aleksander Garmashevskiy, care este și administrator.

Firma din Bulgaria este deținută de rușii Alexander Garmashevskiy și Vitaly Novitsky.

Novitsky mai deține în Bulgaria firma Logitex Ltd din Varna care desfășoară în port activități comerciale și tehnice legate de transportul comercial; navlosire și expediere de marfă; activitate de pilot și remorcare. Iar Garmashevskiy este manager și al firmei bulgărești.

Novitsky este asociat în Logitex din Varna cu un alt rus, Dmitri Grigorievici Prisiazhniuk.

Aleksander Garmashevskiy este vechi în branșa asta și a fost director la LukOil Bulgaria Bunker timp de trei ani.

Inițial, în 2017, Logitex Constanța a fost înființată, de firma bulgărească Logitex EOOD și rusul Denis Averiyanov (acționar majoritar).

La sfârșitul lui 2019, Averiyanov își cedează cea mai mare parte din părțile sociale către firma bulgărească Logitex EOOD, iar restul rusului Dimitri Prisiazhniuk, iar administrator este numit rusul Alexander Garmashevskiy.

Prisiazhniuk mai deține două firme de transport în Sankt Petersburg.

În ianuarie 2022, structura acționariatului se schimbă din nou, Alexander Garmashevskiy devenind proprietar a 51% din societate, iar firma bulgărească L-Shipping OOD, restul.

Bine reprezentat în Portul Constanța este și gigantul Gazprom Neft (GPN) prin subsidiare ale sale.

Una dintre acestea este GPN Foreign Assets Management din Sankt Petersburg, o firmă deținută de Gazprom Neft și GPN Finance.

GPN Foreign Assets Management deține în România firma de bunkeraj Balkan Marine Bunker Assets SRL.

Înființată anul trecut de firmele rusești Gazpromneft Marine Bunker și GPN Proiect Ltd, părțile sociale ale Balkan Marine Bunker Assets SRL au fost cesionate, în luna martie, către GPN Foreign Assets Management.

Cealaltă subsidiară este GPN Proiect LTD tot din Sankt Petersburg și deținută de GPN Invest și GPN – ZS, ambele fiind firmele Gazprom-ului.

GPN Proiect deține, împreună cu Gazprom Marine Bunker, firma românească din Constanța, Gazprom Marine Bunker Balkan SA care se ocupă tot cu bunkerajul.

Gazprom Marine Bunker Balkan SA are o istorie mai lungă, de aproape 11 ani. La început s-a numit Marine Bunker Balkan SA și a fost fondată de Unicom Holding SA, firma lui Constantin Iavorski, fostul ministru al Energiei din Republica Moldova la începutul anilor 90 și un deschizători de drumuri pentru multe companii rusești apropiate de Kremlin sau de serviciile secrete rusești.

În anul 2013, Iavorski deschide încă o ușă rușilor și vinde compania Marine Bunker Balkan către firmele Gazprom-ului, care o redenumește în Gazprom Marine Bunker Balkan SA. Iavorki a mai deținut firme care se ocupau de bunkeraj și în porturile Galați și Drobeta-Turnu Severin.

Firmele Gazprom operează în Portul Constanța două vase de bunkeraj din cele patru nave care operează servicii de bunkeraj și au dreptul să alimenteze cu combustibil vapoarele (a treia este deținută de LukOil). Este vorba de nava Deltaoil a firmei Balkan Marine Bunker Assets și respectiv Unicom 3, deținută de Gazpromneft Marine Bunker.

De asemenea, firmele rusești mai lucrează cu un vas de stocare de carburanți și două barje și au închiriată o capacitate de depozitare de 1.500 de tone la operatorul român de stat Oil Terminal.

Combustibilul naval este adus de către ruși de la rafinăriile Gazpromneft din Rusia și Serbia.

Gazpromneft mai derulează operațiuni de bunkeraj la Marea Baltică, în porturile Tallinn (Estonia) și Riga (Letonia) și este principalul operator pe piaţa serviciilor de bunkeraj din Rusia.

În urma invaziei Ucrainei de către ruși, compania Gazpromneft a fost introdusă pe lista sancțiunilor de către UE și SUA.

Moldo-rusul

Chiar dacă și-a vândut firma de bunkeraj către rușii de la Gazprom, Constantin Iavorski nu a părăsit Portul Constanța. El mai este prezent acolo prin Unicom Tranzit, firmă care se ocupă cu transportul de marfă pe cale ferată.

Unicom Tranzit are un punct de lucru în incinta Portului Constanța dar este prezentă în mai mule orașe din țară (mai ales care au porturi fluviale sau puncte de graniță) și are o reprezentanță și la Kiev.

Important pentru Unicom Tranzit este punctul de lucru de la Ploiești. Încă de a înființare, firma lui Iavorski a deschis un punct de lucru în incinta Petrotel-LukOil pentru a putea transporta produsele companiei LukOil.

Unicom Transit a fost înființată în 2001și în primul consiliu de administrație a fost prezent și Alexandru Orzată. Orzață a fost director al ALRO Slatina, uzină vândută rusului Vitali Machitsky, prietenul KGB-iștilor. Fostul director al uzinei de aluminiu este tatăl lui Radu Orzață, fost politician PP-DD și angajat prin Unicom-urile lui Iavorski.

Transnistria

O mare parte din combustibilul destinat Transnistriei pleacă din portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră și este transportat la Constanța. Aici este depozitat, în regim de antrepozit, la Oil Terminal.

Intermediarul afacerii este firma elvețiană Euronova Energies SA care are un parteneriat cu Oil Terminal.

În prezent, compania elvețiană este administrată și de sârbul Stephane Jovanovic (președinte).

Din baza de date ICIJ Offshore Leaks rezultă că Stephane Jovanovic mai este asociat și în firma Vendome Energy International SA (înregistrată în Insulele Virgine Britanice) împreună cu Duško Perović.

Duško Perović este șeful Reprezentanței Republicii Srpska (entitate din cadrul Bosniei și Herțegovinei) la Moscova și un mare rusofil.

Acum doi ani, Petrović a fost implicat într-un scandal când a amențat jurnaliștii de la srpskainfo.com din Bosnia și Herțegovina după ce aceștia au publicat o investigație legată de Petrović și compania Comsar Energy deținută de oligarhul rus Rashid Sardarov.

Duško Perović mai este acționar și în offshore-urile din Insulele Virgine Britanice Brokly Alliance Inc și Elnasort Financial Inc (firmă care a fost acționar la compania Comsar a rusului Sardarov).

În cea de-a doua, asociat îi este sârbul Aleksandar Andrejević, legat de mai multe scandaluri ca reprezentant al firmei elvețiene Mineco AG, inclusiv cel privind drepturile de exploatare a rezervelor de cupru ale Moldomin, România.

Un alt scandal în care a fost implicată firma Mineco în România a fost unul legat de spionaj. Acum zece ani, un geolog rus care lucra pentru Mineco a fost reținut de autoritățile române. Asupra lui au fost găsite hărți geologice secrete, iar DIICOT și SRI au declarat că dejucaseră un act de spionaj și o amenințare la adresa securității naționale a României. Hărțile conțineau informații clasificate despre rezervele de cupru și metale rare din zona Moldova Nouă.