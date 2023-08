Zonele de la Marea Neagră declarate „cu risc de război”. Avertismentul ucrainenilor pentru Rusia

Șase porturi rusești din Marea Neagră se află într-o „zonă cu risc de război", a transmis sâmbătă, 5 august, Agenția de Coastă a Ucrainei.

Potrivit avertismentului, șase porturi maritime rusești de-a lungul coastei rusești a Mării Negre sunt declarate zone cu „risc de război” și, prin aceasta, declarând acele zone drept zone de luptă. Avertismentul se aplică imediat și este valabil până la o nouă notificare, scrie presa din Ucraina.

Următoarelor orașe sunt vizate:

- Taman

- Anapa

- Novorossiysk

- Gelendzhik

- Tuapse

- Soci

În aceste zone trebuie așteptate angajamente militare, iar navele cu potențiale încărcături militare pot fi vizate conform regulilor de angajare și a legii războiului. Pe lângă navele oficiale ale Marinei Ruse, paza de coastă rusă, unitățile de poliție și trupele de frontieră ruse, acest lucru se aplică și navelor comerciale care se îndreaptă către porturile maritime rusești, inclusiv petroliere, nave de marfă/containere, nave utilitare etc. și chiar nave de pasageri, la transportul mărfurilor militare și/sau personalului militar.

Navele civile din apropierea navelor militare și a instalațiilor militare, cum ar fi zonele portuare, pot fi afectate de daune colaterale și trebuie să păstreze distanța față de acele ținte militare, mai scrie sursa citată.

Mișcarea vine după ce Rusia a declarat același lucru pentru porturile maritime ucrainene și sfârșitul așa-numitului acord cu cereale.

