Marti, 12 August 2025, ora 18:37
Ai cumpărat porumb? Păstrează-i mătasea! Poți face un ceai vindecător cu ajutorul acesteia
Ai cumpărat porumb pentru a-l fierbe sau a-l coace? Nu arunca mătasea porumbului. Aceasta este deosebit de utilă pentru tratarea anumitor afecțiuni și nu ar trebui să-ți lipsească din cămară.

Ceaiul din mătase de porumb are efect antiinflamator, calmant și diuretic. Este eficient în reducerea simptomelor premenstruale. Mătasea de porumb este indicată și împotriva pietrelor la rinichi, a afecțiunilor prostatei, dar și în diverse probleme urinare. De asemenea, poate ameliora simptomele unor boli ale rinichilor, bilei sau ficatului.

Mătasea de porumb mai este folosită și pentru oprirea hemoragiilor și vindecarea leziunilor.

În plus, datorită conținutului bogat în flavonoide, polifenoli, fitochimicale și antioxidanți, aceasta contribuie la prevenirea cancerului și este utilizată ca adjuvant, alături de tratamentele specifice, în terapia unor forme de cancer.

Având în vedere multitudinea de beneficii, mătasea de porumb este folosită încă din cele mai vechi timpuri în tratamente naturiste. Bunicii o preparau sub formă de ceai, iar mătasea adunată în cantități mari după recoltă era folosită și la obținerea unui rachiu special, considerat un remediu pentru răceli.

Cum se prepară ceaiul din mătase de porumb

Mătasea de porumb se pune la uscat, apoi se mărunțește și se depozitează în pungi de hârtie, într-un loc uscat și răcoros. Pentru a prepara o cană de ceai ai nevoie de:

  • două linguri de mătase de porumb
  • 250 ml de apă clocotită

Se pune apa la fiert, iar când clocotește se stinge focul și se adaugă mătasea. Se acoperă ibricul cu o farfurie și se lasă la infuzat timp de 10 minute. Se strecoară ceaiul și se toarnă în cană.

Pentru un gust mai plăcut, se poate adăuga zeamă de lămâie.

#porumb, #matase porumb, #beneficii matase porumb , #stiri sanatate
