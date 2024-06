Un bărbat oferă 700 de lei oricui vrea să crească un porumbel: „L-am găsit în fața blocului”

Un bărbat din Cluj anunță pe o rețea de socializare că e dispus să dea 700 de lei unei persoane care va vrea să aibă grijă de un porumbel pe care l-a găsit în fața blocului.

În anunț, clujeanul mai spune că se va ocupa tot el de transport și că poate să-l ducă personal în județele Cluj, Sălaj, Alba sau Mureș, conform stiridecluj.ro.

„Ofer 700 de lei pentru un crescător de porumbei/păsări care să aibă grijă încă vreo 2-3 săptămâni de un pui pe care l-am găsit în fața blocului. După cum spune titlul, în fața blocului era un pui de porumbel care o fi căzut din cuib sau în orice caz stătea neajutorat acolo. Dacă nu îl luam aseară în casă, până acum era felul principal la pisici.

Cred că are în jur de vreo 16-17 zile (încă mai are puțin puf galben) și din ce am citit cam pe la 30 de zile ar trebui să poată zbura. Nu am locul necesar pentru a-l ține, ca urmare dacă este vreun crescător de porumbei (sau alte păsări) în județele Cluj/Sălaj/Alba/Mureș sau chiar mai departe care să-l poată prelua și îngriji până zboară, vă rog să-mi spuneți. Ofer 700 de lei.

EDIT: De asemenea, mă ocup eu de transport și vi-l aduc până la poartă”, a scris bărbatul pe platforma reddit.com, potrivit stiridecluj.ro.

