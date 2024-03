Patron din fotbal acuzat că și-a băgat finul la închisoare pentru a trăi cu soția acestuia: "Un jeg, un cretin nenorocit"

Conflictul dintre Dumitru Dragomir și Adrian Porumboiu a ajuns la faza pe jigniri și dezvăluiri. Fostul președinte al LPF s-a dezlănţuit la adresa vasluianului, pe care îl acuză de lucruri incredibile.

„Un tâmpit. Îmi e rușine de nevasta lui, dacă spun niște lucruri. Nenorocitul și-a băgat finul la pușcărie să trăiască cu fina. O să dezvolt toată chestia asta și am să spun multe dacă nu se oprește. O să îi dau și poze, cretinul ăsta pe care l-am ajutat toată viața. Era unul dintre marii mei dușmani fără să știu. Am martori, i-am spus că mă leg de el, dacă se mai leagă de mine și îi scot toate murdăriile afară. De acum înainte dacă nu stă, emisiune de emisiune să mă atace cu familia, și eu îl atac pe el cu familia.

În momentul în care te legi de mine, te legi de familia mea. Am tăcut, nu am zis nimic și tot ți-am zis să îi spui să tacă din gură. Părerea mea este că nu mai este sănătos la cap, a pierdut averea. Este vai mama lui. Să nu se lege de mine că eu nu i-am spus nimic. Este ultimul jeg posibil, este un nenorocit. Nu este invidie mai mare decât pe mine și pe Ion Crăciunescu la un om, pentru că am reușit mai mult decât el. Îmi era dușman și nu știam, mi-a atacat familia și o să povestesc”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

„Era nevastă-mea să își pună capăt zilelor, nu să plece de la mine! Nevestele noastre erau prietene, își spuneau toate secretele. A vrut să mă distrugă pe mine și familia mea. Nu numai o familie a distrus, am să le spun pe toate dacă mai scoate un diftong! Le-am notat, este un gunoi. A vrut să îmi distrugă familia, eram gata. Ține minte că facerea de bine… M-am enervat foarte tare, m-am abținut pentru că am și vârsta asta. Știu cât rău a făcut familiei și tac, cât a suferit nevasta mea pentru minciuni. Nici în mormânt nu îl iert. Dacă mă duc în mormânt las vorbă să nu se împace nimeni din familia mea cu ăsta”, a mai spus fostul şef al LPF.

Ads