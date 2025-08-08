Poșta Română, acuzată că a plătit penalități de milioane de lei din cauza unui contract de citiri contoare. Ce răspunde directorul general, Valentin Ștefan

Poșta Română a plătit penalități de milioane de lei, fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat, vineri, 8 august 2025, Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, printre faptele 'de o gravitate juridică la limita penalului' se află încheierea unui contract în defavoarea Poștei Române, respectiv contractul de citiri contoare, încheiat în 2019 de către fostul director general al Companiei Naționale Poșta Română, Mircea Tudosie, care, în prezent, este președinte de sindicat, 'la sindicatul directorilor (SNPC), agreat de actuala conducere a instituției'.

'În anul 2021, în calitate de director general al Companiei Naționale Poșta Română, Florin Valentin Ștefan a prelungit contractul de citiri contoare până în anul 2023, când acest contract a încetat. Urmare a acestui contract extrem de păgubos, Poșta Română a plătit penalități de milioane de lei, fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate ca urmare a unui management defectuos', a menționat Florin Gheorghiu.

Într-o conversație telefonică, după conferința de presă, directorul general al Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan, a explicat jurnaliștilor că decizia luată de foștii directori ai companiei a fost una bună la acel moment, în condițiile în care Poșta Română avea un număr foarte mare de salariați și nu avea ce să le dea de lucru.

'Partea cu citit contoare, într-adevăr, a fost inițial începută în anul 2019. A fost un contract pe 2 ani, licitație publică - și trebuia să se închidă în 2021. Tot în 2021 a avut loc o altă licitație. Poșta s-a înscris și a câștigat unele loturi, cum le câștigase și în 2019. Atât procedura din 2019 cât și cea din 2021 nu au fost începute de mine. Licitația s-a finalizat în timpul mandatului meu. Decizia a fost luată de foștii directori. Am câștigat licitația și am onorat acel proces. Au existat niște probleme, pentru că tocmai sindicatul a dat în judecată compania încât nu le-a permis salariaților să citească contoare și, pe de altă parte, într-adevăr, erau niște penalități foarte mari. În clipa în care contractul era în derulare, sindicatul a creat aceste probleme, manipulând salariații, spunându-le că dacă citesc contoare au același salariu. Oamenii, evident, n-au mai citit contoare așa cum trebuia și am avut foarte multe penalități. Deși nu am inițiat eu aceste proceduri, cred că a fost o decizie bună, pentru că aveam un număr foarte mare de salariați și nu aveam ce să le dăm de lucru. Conducerile anterioare au încercat să identifice noi tipuri de activități - și cred că a fost o activitate decentă', a menționat Valentin Ștefan.

El a subliniat că nu a mai continuat cu această activitate pentru că veniturile erau mult prea mici.

'Eu nu am mai continuat acest lucru pentru că exista o problemă de profitabilitate. Pur și simplu, veniturile erau mult prea mici pentru ambițiile noastre în companie, așa că nu le-am mai continuat, am ieșit din această activitate. Dacă eram în locul foștilor directori, probabil aș fi luat aceleași decizii în 2019 și în 2020. Am închis pe profit aceste contracte, în ciuda penalităților pe care le-am suferit și problemelor operaționale.', a mai spus directorul general al Poștei Române.

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România (SLPR) a organizat vineri o conferință de presă despre 'situația actuală a activității Poștei Române și abuzurile comise de actualul management al companiei'. Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România este afiliat Blocului Național Sindical (BNS).

