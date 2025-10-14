Final de film pentru jaful de la Poșta Timișoara. Fugarul acuzat că a furat 10 milioane de lei, arestat în Italia

Jaful secolului de la Poșta din Timișoara, explicat în mod inedit de polițiști FOTO / Facebook/Opinia Timișoarei

Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul Oficiului Poștal Timișoara 1 a fost prins de autoritățile italiene, după o amplă operațiune desfășurată în colaborare cu Poliția Română. Fugarul, în vârstă de 37 de ani, era căutat internațional și se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde folosea acte false pentru a-și ascunde identitatea.

Capturarea sa a fost rezultatul unei anchete internaționale, desfășurate începând cu 1 octombrie, în urma unei colaborări între Biroul Atașatului de Afaceri Interne Italia, Serviciul de Investigații Criminale Timiș și autoritățile italiene – Serviciul Central Operativ al Poliției Italiene, Squadra Mobile Milano și Squadra Mobile Pavia.

„În urma acestor acţiuni, în această dimineaţă, autorităţile italiene au arestat un cetăţean român, de 37 de ani, urmărit internaţional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autorităţile judiciare din România pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Bărbatul este acuzat că, alături de alți doi complici, a sustras, în noaptea de 31 mai 2025, aproape 10 milioane de lei din incinta Oficiului Poștal Timișoara 1. Judecătorii de la Tribunalul Timiș au emis în luna august două mandate de arestare preventivă în lipsă pentru cei doi suspecți care au reușit să fugă din țară imediat după comiterea jafului.

Jaful care a șocat Timișoara

Potrivit procurorilor, între ora 01:00 și 03:00, doi dintre bărbați, printre care și cel arestat acum în Italia, au pătruns prin efracție în sediul Poștei, folosind intrarea de pe bulevardul Mihai Eminescu. Au forțat ușa camerei care asigura accesul în casierie, apoi au dislocat fereastra încăperii, de unde au furat 9.470.000 de lei, bani aflați în 16 saci din rafie, de culoare albă, depozitați pe podea.

Hoții au sustras și DVR-ul sistemului de supraveghere video, modificând orientarea camerelor pentru a nu fi filmați. În timpul jafului, un al treilea bărbat, cel care le-a pus la dispoziție dispozitivele folosite și i-a transportat până în apropierea oficiului, a supravegheat zona pentru a se asigura că nu apar echipaje de poliție.

Mascați și extrem de bine organizați, infractorii au reușit să care cei 16 saci, cântărind între cinci și 15 kilograme fiecare, în microbuzul cu numere de înmatriculare din Franța cu care au venit. Însă planul lor s-a năruit rapid.

Urmărire ca în filme și o captură uriașă

În momentul în care hoții au părăsit sediul Poștei, un echipaj de la Poliția Rutieră le-a făcut semn să oprească pentru un control. În loc să tragă pe dreapta, șoferul a virat brusc și a accelerat, încercând să scape. Polițiștii au pornit imediat în urmărirea microbuzului, reușind să-l blocheze după câteva minute.

Șoferul și pasagerul din dreapta au fugit pe jos, însă agenții i-au ajuns din urmă după câteva sute de metri. În interiorul vehiculului, oamenii legii au descoperit cei 16 saci plini cu bani, destinați plății pensiilor, precum și aparatura folosită la comiterea jafului.

Bărbatul prins atunci, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat preventiv. Ancheta a scos la iveală că el ar fi făcut parte în trecut din gruparea interlopului Lucian Boncu și ar fi fost implicat în mai multe furturi din case de amanet, inclusiv din București.

După capturarea primului suspect, anchetatorii au declanșat o amplă operațiune pentru prinderea celorlalți doi complici. În urma mai multor percheziții desfășurate la patru adrese din județul Constanța și în localitățile Timișoara, Parța și Covaci, polițiștii au ridicat două persoane și au dat în urmărire alte trei, plecate din țară.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul de aproape 10 milioane de lei a fost recuperat în totalitate datorită intervenției rapide a polițiștilor de la Rutieră.

