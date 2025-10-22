Românii suflă și-n iaurt. Intervenție în toată regula pentru o friptură arsă: „A venit și duba de la pompe funebre”

Un bărbat din Slobozia povestește cum a declanșat o amplă intervenție, din cauza unei fripturi arse. Acesta a scris, într-o postare pe Facebook, cum vecinii, cel mai probabil speriați după evenimentul din cartierul bucureștean Rahova, au chemat autoritățile după ce au văzut fum ieșind din apartamentul său. Postarea acestuia a devenit rapid virală.

„Frățiorii mei, dacă v-aș spune ce am pățit, n-ați crede”, a început Florin Ursache postarea.

„Ni s-a ars o friptură (ca tot omul). Bineînțeles că, atunci când arzi o bucată de carne prea tare, iese și puțin fum. Dar nu mă așteptam să mă trezesc cu două ambulanțe și trei autospeciale la bloc”, povestește bărbatul care spune că apoi a auzit gălăgie pe scară și, când a ieșit afară, a văzut zeci de oameni, pompieri, paramedici, vecini speriați, adunați în fața blocului.

„Mă uit în toate părțile să văd ce a luat foc, ce s-a întâmplat. Când am auzit că veniseră pentru friptura mea, am înlemnit”, a scris bărbatul.

Se pare că locatarii s-au speriat de mirosul de ars și au crezut că în bloc izbucnise un incendiu.

„Se pare că un vecin grijuliu a sunat la 112, ăia probabil au sunat la ISU, ISU la ambulanță și tot așa, până m-am trezit cu o mică armată pe scară”.

Acesta mai spune că își cere scuze că a ars friptura, dar laudă intervenția rapidă a autorităților.

„În primul rând, îmi cer scuze că am ars friptura. În al doilea rând, mulțumesc vecinului ftl în nas pentru grijă. În al treilea rând, vreau să spun că nici nu apucase să se ardă bine friptura, că deja era încercuită toată zona. N-am mai văzut asemenea timpi de intervenție de când m-a făcut mama. Vă jur, Superman era minciună pe lângă ei. Au apărut în mai puțin de un minut. Zici că erau ninja. Ăia de prin alte orașe sunt pisoi pe lângă ai noștri”, spune bărbatul.

„Am uitat să menționez că venise și duba de la pompe funebre, care îi aparține unui alt vecin. Vecine, îți mulțumesc și ție pentru grijă…”, a scris bărbatul într-un comentariu ulterior.

Postarea a devenit virală, iar comentariile au fost pe măsură.

O femeie a povestit că și ea a avut parte de o intervenție spectaculoasă: „Eh, la mine au intrat cu scara, cu forța, în casa unei doamne în acută intoxicație etilică. Și a ieșit un pompier pe geam și a strigat spre cei de jos: Fasolea, șefu!”.

„De aici încolo, puneți un avertisment: de la ora cutare fac friptura! Nu chemați pompierii!”.

„Asta e ca și aia cu bețivul care s-a alăturat căutătorilor care de fapt țl cautau chiar pe el”, mai scrie cineva.

„Având în vedere ce s a întâmplat în ultimele zile în țară cu incendiile, oamenii sunt precauți, au spirit civic”, mai scrie cineva.

